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Спорт

Россию оставили на Олимпийских играх без «Катюши»

9:05 13 марта 2021
Болельщики сборной России

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование популярной мелодии «Катюша» (советская песня, написанная композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским) в качестве замены государственного гимна на Играх в Токио-2020 (перенесенные из-за пандемии состязания пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го) и Пекине-2022, сообщает Inside the Games.

В CAS пояснили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши».

Использовать эту песню вместо государственного гимна в начале года предложила комиссия спортсменов ОКР.

Как известно, запрет на гимн — часть санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством на Россию за манипулирование данными Московской лаборатории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд в Лозанне лишил российского биатлониста Евгения Устюгова двух золотых медалей Олимпийских игр.

Фото ТАСС

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