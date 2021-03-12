Чемпион мира и Европы Икер Касильяс расстался с красавицей-женой

Прославленный экс-голкипер «Реала» и сборной Испании, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу Икер Касильяс расстался с женой Сарой Карбонеро. О разрыве с мужем журналистка и модель сообщила на своей странице в Instagram.

«И Икер, и я очень гордимся нашей семьей, любовь наполняла нас счастьем на протяжении всех этих лет союза, — написала Сара Карбонеро, сопроводив пост черно-белым фото с Касильясом. — С сегодняшнего дня наша любовь пойдет по разным, но достаточно близким путям. Мы продолжим вместе выполнять прекрасный долг — воспитывать детей, оставаясь преданными родителями. Это обдуманное решение, которое мы приняли совместно. Уважение, привязанность и дружба для нас не пустые слова, мы и дальше будем нести по жизни эти чувства друг к другу. Сегодняшнее заявление — единственное, что мы произнесем по данному вопросу, просьба дальше не беспокоить на эту тему».

Об отношениях Касильяса и Карбонеро стало известно после триумфа сборной Испании на ЧМ-2010, когда Икер поцеловал Сару в прямом эфире. В 2016 году они сыграли свадьбу. У пары двое детей — 7-летний Мартин и 4-летний Лукас.

Сара и Икер с сыновьями Мартином и Лукасом

Напомним, что Икеру Касильясу и его семье пришлось пережить тяжелые времена. В мае 2019-го, вскоре после сердечного приступа у самого футболиста, у его жены — известной модели и журналистки Сары Карбонеро — диагностировали рак яичников. Благо мать двух детей голкипера успешно прооперировали, и она вернулась к нормальной жизни. Но совсем недавно, в начале февраля, Сара оказалась на больничной койке с рецидивом страшного недуга. Судя по сообщениям испанских СМИ, врачебная помощь подоспела вовремя, и Сара Карбонеро уже приступила к работе на Radio Marca.

Сара Карбонеро вернулась к работе на радио

Титулованный Икер Касильяс в футболке «Реала» провел 725 матчей, после чего в 2015 году перешел в португальский «Порту». В его послужном списке три победы в Лиге чемпионов и два успеха в Суперкубке УЕФА. Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды Суперкубок страны и трижды национальный Кубок. В коллекции испанца также триумфы в Межконтинентальном кубке, клубном чемпионате мира, чемпионате и Суперкубке Португалии. После завершения карьеры в августе 2020-го легендарный вратарь занимает пост заместителя генерального директора фонда мадридского «Реала».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Икер Касильяс похвастался покупкой «фантастического» авто из 1980-х.

Фото Instagram

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