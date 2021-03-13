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Спорт

Выиграл 40 лет назад: легенда футбола Зико не изменяет своему «древнему» авто

14:23 13 марта 2021
Зико

Герой чемпионата мира-1982, легендарный экс-футболист сборной Бразилии Зико своеобразно хранит память о триумфе на клубном чемпионате мира 1981 года, когда в составе «Фламенго» он разгромил в финале «Ливерпуль» (3:0) и был признан лучшим игроком турнира.

Прямо на Национальном стадионе в Токио бразильцу вручили ключи от новенькой Toyota Celica 2.0 GT, на которой он ездит по улицам родного Рио-де-Жанейро до сих пор, сообщает The Sun.

Правда доставить автомобиль стоимостью около 8 тысяч долларов на родину из-за строгих правил ввоза машин в Бразилию футболисту удалось лишь в апреле 1983 года, когда была завершена бюрократическая волокита. С тех пор Зико наездил на памятном авто мощностью 145 лошадиных сил всего 100 тысяч километров.

«Я уже получал много предложений о продаже Toyota, но мне подобное и в голову не приходило. Это великий трофей, фантастическая память, самое важное соревнование, которое „Фламенго“ выиграл на сегодняшний день. Машина у меня дома, она на ходу. И останется там до тех пор, пока я жив», — заявил 68-летний Зико.

Отметим, что полузащитник Зико, которого авторитетное издание FourFourTwo включило в топ-20 лучших в истории футболистов мира (под 16-м номером), в 72 поединках за сборную Бразилии забил 52 мяча. Бронзовый призер чемпионата мира как игрок (1982 год) и серебряный — как тренер (1998-й). Обладатель Кубка Либертадорес, Межконтинентального кубка, четырехкратный чемпион Бразилии, обладатель «золота» чемпионата Японии и двукратный чемпион мира по… пляжному футболу.

В своей тренерской карьере Зико возглавлял японскую «Касиму Антлерс», турецкий «Фенербахче», узбекский «Бунедкор», российский ЦСКА, греческий «Олимпиакос», бразильский «Фламенго», «Аль-Гарафу» из Катара, индийский «Гоа», а также сборные Японии и Ирака, добыв с командами семь трофеев. В свое время футболист занимал пост министра спорта Бразилии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист Зико занялся выпуском именного пива.

Фото Getty Images, oglobo.globo.com

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