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Спорт

Экс-футболист «Шахтера» умер в 27 лет

16:02 13 марта 2021
Ростислав Багдасаров

В субботу, 13 марта, скоропостижно скончался воспитанник футбольной школы донецкого «Шахтера» Ростислав Багдасаров. О смерти 27-летнего экс-футболиста сообщил «ПРОФУТБОЛ Digital» на своей странице в Instagram.

По информации источника, скорее всего, причиной смерти стали проблемы с сердцем, из-за которых футболисту пришлось завершить карьеру в 2017 году.

Воспитанник донецкого клуба Ростислав Багдасаров преимущественно выступал за «Шахтер-3». В 2015 году защитник перешел в «Колос», откуда через полгода перебрался в каменскую «Сталь», в составе которой дебютировал в украинской премьер-лиге (1 матч). Последней командой Ростислава был коваливский «Колос», который он покинул в 2017 году. В послужном списке Багдасарова — выступления за юношеские сборные Украины U16, U17 и U18. После завершения карьеры Ростислав жил в Киеве.

В составе «Стали» из Каменского Багдасаров дебютировал в украинской премьер-лиге

Ростислав (крайний справа) с друзьями-футболистами — Русланом Малиновским, Сергеем Болбатом и Максимом Малышевым

Футбольный клуб «Шахтер» выразил соболезнования родным и близким Ростислава Багдасарова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин скончался в 48 лет.

Фото Instagram

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