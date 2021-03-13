Гол-красавец Довбика принес «Днепру-1» победу на поле «Ворсклы»: видеообзоры матчей чемпионата Украины

В субботу, 13 марта, стартовал очередной тур украинской премьер-лиги, в рамках которого ведущие клубы сразятся в очных дуэлях («Заря» — «Динамо» и «Шахтер» — «Десна»).

Чемпионат Украины. 18-й тур

13 марта (суббота)

«Ворскла» (Полтава) — «Днепр-1» — 0:1 (Добвик, 41). На 54-й минуте удален Дуглас («Днепр-1»). Молодежные составы — 2:0.

Команда Юрия Максимова, лишившаяся как минимум на два месяца из-за перелома ноги чемпиона мира U20 Цитаишвили, конечно же, рассчитывала в матче с «Днепром-1» продлить свою серию без поражений в премьер-лиге до шести встреч. Но все карты «Ворскле» спутал 23-летний форвард гостей Довбик, которому незадолго до перерыва удался шикарный удар из-за пределов штрафной (нападающий уже забил в текущем сезоне пять голов в УПЛ и четыре — в Кубке страны).

Вскоре после перерыва команда Игора Йовичевича из-за удаления с поля бразильца Дугласа осталась вдесятером, но все настойчивые попытки «Ворсклы» спастись от поражения успехом не увенчались. «Днепр-1» в 2021 году идет без поражений — три победы, две ничьи.

0:1 Довбик (41-я мин.)

Удаление Дугласа (54-я мин.)

«Минай» — «Ингулец» (Петрово) — 0:1 (Бартулович, 27, с пенальти). На 25-й минуте удален Карась («Минай»). Молодежные составы — 1:0.

Команда Сергея Лавриненко отпраздновала в Ужгороде свой дебютный успех в УПЛ на поле соперника. Справедливости ради отметим, что подопечные Василия Кобина после удаления с поля защитника Карася целых полтора тайма сражались в меньшинстве. Кстати, футболист «Миная» заработал красную карточку в третьем туре подряд.

Положение команд:

1. «Динамо» — 40 очков (17 матчей);

2. «Шахтер» — 36 (17);

3. «Заря» — 32 (16);

4. «Десна» — 30 (17);

5. «Ворскла» — 28 (18);

6. «Александрия» — 23 (17);

7. «Колос» — 23 (17);

8. «Днепр-1» — 19 (18);

9. «Олимпик» — 17 (16);

10. «Мариуполь» — 17 (17);

11. «Ингулец» — 16 (18);

12. «Рух» — 13 (17);

13. «Минай» — 13 (17);

14. «Львов» — 12 (16).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»).



В 18-м туре чемпионата Украины также сыграют: «Мариуполь» — «Колос», «Шахтер» — «Десна», «Заря» — «Динамо» и «Александрия» — «Олимпик». Встреча «Львов» — «Рух» перенесена на более поздний срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Олимпик» оштрафован УАФ на 500 тысяч гривен.

Фото ФК «Днепр-1»

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