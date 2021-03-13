Самый сильный человек планеты Алексей Новиков выиграл престижный турнир на «Острове силы» в Бахрейне

В субботу, 13 марта, украинский стронгмен Алексей Новиков, ставший в ноябре прошлого года самым сильным человеком планеты, победил на престижных состязаниях по силовой атлетике World’s Ultimate Strongman на «Острове силы» в Бахрейне.

25-летний спортсмен из Киева, конкурируя с 14 элитными силачами со всего мира, выиграл две из пяти соревновательных дисциплин, а еще в трех вошел в топ-тройку. Это позволило украинцу подняться на высшую ступень пьедестала почета с 10-очковым отрывом от канадца Жана-Франсуа Карона и 13-очковым — от завоевавшего «бронзу» Айварса Смаукстелиса из Латвии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алексей Новиков вошел в десятку лучших спортсменов Украины 2020 года.

Фото instagram.com/worldsultimatestrongman

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