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Украинский супертяж Выхрист победил не знавшего поражений 130-килограммового венесуэльца

23:26 13 марта 2021
Украинский супертяж Выхрист победил не знавшего поражений 130-килограммового венесуэльца

Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист (6 побед, 4 из них — нокаутом), подписавший в прошлом году контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion, поздно вечером 13 марта провел свой шестой успешный бой на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса EC Boxing Night в Гамбурге 28-летний боксер из Кременчуга, выходящий на ринг под псевдонимом Виктор Фауст, сразился с участником Олимпийских игр-2004, неоднократным чемпионом Венесуэлы 39-летним Вилмером Васкесом, ранее не знавшим горечи поражений на профессиональном ринге (11 побед, 7 из них — нокаутом, 2 ничьи).

Несмотря на внушительные габариты (вес живущего в США боксера — 130 кг!) и опыт оппонента, украинец не в самом зрелищном поединке нанес венесуэльцу первое поражение в карьере. Все судьи единогласным решением отдали победу украинцу — 80:72.

Напомним, что чемпион Европы 2017 года и победитель Европейских игр-2019 Выхрист дебютировал в профессионалах в феврале 2020-го. До поединка в Гамбурге Виктор уже в первом раунде «вырубил» белоруса Андрея Мазаника, во второй трехминутке — своего соотечественника Семена Пахомова, а в третьей — испанца Габриэля Энгуэмо. 43-летний немец с турецкими корнями Якуп Саглам в октябре 2020-го в Гамбурге продержался против украинца четыре раунда, после чего отказался продолжить бой. А вот 106-килограммового поляка Камила Соколовски в ноябре прошлого года украинец победил единогласным решением судей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяж Владислав Сиренко одержал 16-ю подряд победу в профессиональной карьере.

Фото bild. de, boxen1.com

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