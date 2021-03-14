27.64 / 27.83 32.90 / 33.23
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Главный поединок UFC Vegas 21 завершился жутким тычком пальцем в глаз: видео боя

9:09 14 марта 2021
Главный поединок UFC Vegas 21 завершился жутким тычком пальцем в глаз: видео боя

В ночь на воскресенье, 14 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 21, в главном бою которого сошлись 29-летний уроженец Ямайки с британским паспортом Леон Эдвардс (18 побед, 3 поражения) и 32-летний американец Белал Мухаммад (18 побед, 3 поражения).

Поединок полусредневесов был остановлен во втором раунде, когда Эдвардс на 18-й секунде попал сопернику пальцем в глаз, и тот не смог продолжить борьбу. В итоге судьи (несмотря на преимущество британца) признали дуэль несостоявшейся и не определили победителя.

Видео боя Эдвардс — Мухаммад

Белал Мухаммад не смог продолжить бой из-за серьезного повреждения глаза

«Я видел, как он схватился за глаз и отвернулся. Я думал, что это был удар. Поверьте, это несчастный случай. Прежде всего, я прошу прощения у Белала и желаю ему скорейшего выздоровления. Я убит горем», — заявил после боя Леон Эдвардс, вышедший в октагон впервые с июля 2019 года.

Отметим, что в случае победы Эдвардс, выигравший до противостояния с Мухаммадом последние восемь поединков, стал бы претендентом на титульный бой. И вот такое разочарование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского бойца ММА, вышедшего на бой со свастикой на теле, избили в первом же раунде.

Фото UFC

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Старше не десять лет: в Сети показали, как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Старше на десять лет: в Сети показали, как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Тина Кароль

Dan Balan ни при чем? Тина Кароль впервые за долгие годы появилась в «беременном» платье

Потап, Настя, Осадчая и Грбунов

Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер