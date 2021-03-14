Главный поединок UFC Vegas 21 завершился жутким тычком пальцем в глаз: видео боя

В ночь на воскресенье, 14 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 21, в главном бою которого сошлись 29-летний уроженец Ямайки с британским паспортом Леон Эдвардс (18 побед, 3 поражения) и 32-летний американец Белал Мухаммад (18 побед, 3 поражения).

Поединок полусредневесов был остановлен во втором раунде, когда Эдвардс на 18-й секунде попал сопернику пальцем в глаз, и тот не смог продолжить борьбу. В итоге судьи (несмотря на преимущество британца) признали дуэль несостоявшейся и не определили победителя.

Видео боя Эдвардс — Мухаммад

Белал Мухаммад не смог продолжить бой из-за серьезного повреждения глаза

«Я видел, как он схватился за глаз и отвернулся. Я думал, что это был удар. Поверьте, это несчастный случай. Прежде всего, я прошу прощения у Белала и желаю ему скорейшего выздоровления. Я убит горем», — заявил после боя Леон Эдвардс, вышедший в октагон впервые с июля 2019 года.

Отметим, что в случае победы Эдвардс, выигравший до противостояния с Мухаммадом последние восемь поединков, стал бы претендентом на титульный бой. И вот такое разочарование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского бойца ММА, вышедшего на бой со свастикой на теле, избили в первом же раунде.

Фото UFC

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