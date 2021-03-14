Умер легендарный боксер Марвин Хаглер

Один из лучших боксеров в истории, бывший абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер скоропостижно скончался на 67-м году жизни.

Легендарный спортсмен был госпитализирован с болями в груди и затруднением дыхания. Позже его жена Кэй Хаглер сообщила, что Марвин умер в своем доме.

«К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин Хаглер неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире. Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время», — написала на странице фан-клуба боксера в Facebook вторая супруга боксера (в браке с первой женой Бертой у Марвина было пять детей).

Марвин Хаглер выступал на профессиональном ринге с 1973 по 1987 год. В 67 проведенных поединках американец отпраздновал 62 победы (52 из них — нокаутом!), три боя проиграл и два свел вничью. Он был одним из «Четырех королей» 1980-х вместе с Шугаром Рэем Леонардом, Роберто Дюраном и Томасом Хирнсом. В боях за титул чемпиона мира, который он удерживал почти семь лет, американец победил 11 боксеров (из них 10 — нокаутом). В 1983 и 1985 годах Марвина признавали «Бойцом года» по версии журнала The Ring, а в 1993-м приняли в Зал славы бокса.

Хаглер имел репутацию свирепого бойца с «непробиваемым» подбородком, за всю свою карьеру лишь однажды побывал в нокдауне в 1984 году. Причем факт нокдауна оспаривается до сих пор: поклонники Хаглера утверждают, что он оступился.

В апреле 1985 года Марвин Хаглер в одном из самых зрелищных боев за всю историю бокса нокаутировал чемпиона мира в двух весовых категориях Томаса Хирнса.

Легенды бокса — Томас Хирнс, Мухаммед Али и Марвин Хаглер

Хаглер завершил свою звездную карьеру в 1987 году после поражения в скандальном поединке с Шугаром Рэем Леонердом в Лас-Вегасе. Разочарованный Марвин переехал в Италию, где стал актером (наиболее известные его фильмы — «Индеец», «Индеец 2», «Виртуальное оружие», «Москва»).

«Чудесный Марвин Хаглер был одним из величайших атлетов, которых когда-либо продвигал Top Rank. Он был человеком чести и человеком слова и выступал на ринге с беспрецедентной решимостью. Он был настоящим спортсменом и настоящим мужчиной. Я буду очень по нему скучать», — откликнулся на смерть легенды бокса глава Top Rank Боб Арум.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый советский боксер Евгений Горстков, противостоявший в ринге Мухаммеду Али.

Фото Getty Images

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter