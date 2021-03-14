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Спорт

Украинец Святослав Михайлюк круто изменил свою судьбу в НБА

12:37 14 марта 2021
Святослав Михайлюк

Баскетболист сборной Украины 23-летний Святослав Михайлюк вслед за еще одним нашим соотечественником Алексеем Лэнем сменил команду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Уроженец Черкасс в результате обмена отправился из «Детройт Пистонс» в клуб «Оклахома-Сити Тандер», занимающий после 38 матчей 12-е место в Западной конференции (в обратном направлении последовал победитель конкурса слэм-данков-2019 Хамид Диалло).

Напомним, что Михайлюк после перехода из «Лос-Анджелес Лэйкерс» играл в «Детройте» с начала 2019 года. В 36 матчах нынешнего сезона украинец в среднем набирает 6,9 очка, отдает 1,6 передачи и делает 2,1 подбора.

Кстати, в прошлом сезоне Михайлюк сыграл в составе сборной мира во время матча восходящих звезд НБА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Святослав Михайлюк установил личный рекорд в НБА и швырнул «трешку» со своей половины площадки.

Фото «Детройт», «Оклахома-Сити»

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