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Спорт

В России футболисты после матча жестоко избили игрока команды соперника

14:06 14 марта 2021
Максим Шнапцев

Матч юношеской футбольной лиги России (ЮФЛ) между «Локомотивом» и «Чертаново» (2:1) на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве был омрачен инцидентом после финального свистка. 16-летнего футболиста команды хозяев поля Максима Шнапцева (на фото) жестоко избили игроки команды соперника, имена которых не уточняются, информирует championat.com.

Сообщается, что экс-защитник сборной России U16 Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга, а на место происшествия была вызвана полиция.

«13 марта после игры ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» серьезные травмы получил игрок нашей команды Максим Шнапцев, — говорится в официальном сообщении ФК «Локомотив». — Несколько футболистов соперника напали на него после матча.

В данный момент наш клуб совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка. Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле".

По мнению российских юристов, нападавшим может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Уганде футболиста убили одноклубники за ошибку на поле.

Фото ФК «Локомотив», Twitter Drafts 3.7

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