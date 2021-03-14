Шедевр Сидорчука и гол Беседина принесли «Динамо» победу в гостевой битве с «Зарей»: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 14 марта, поединками в Коваливке, Запорожье, Киеве и Александрии финиширует очередной тур украинской премьер-лиги. Понятное дело, что наиболее пристальное внимание болельщиков было приковано к дуэлям с участием претендентов на места на подиуме — «Заря» — «Динамо» и «Шахтер» — «Десна». Скучно не было!

Чемпионат Украины. 18-й тур

14 марта (воскресенье)



«Заря» (Луганск) — «Динамо» (Киев) — 0:2 (Беседин, 55, Сидорчук, 58). Молодежные составы — 1:1.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский (Андриевский, 73), Сидорчук, Шапаренко, де Пена (Родригес, 73), Цыганков (Леднев, 87, Шепелев, 87), Беседин (Супряга, 87).

В последние годы «Заря» стала одним из самых неудобных оппонентов «Динамо» в чемпионате Украины. Достаточно вспомнить, что перед отчетной дуэлью луганчане в шести последних матчах четырежды отбирали очки у столичного клуба (одна победа, три ничьи и два поражения).

На сей раз команда Мирчи Луческу пожаловала в Запорожье после домашнего проигрыша в Лиге Европы от «Вильярреала» (0:2).

Первая 45-минутка прошла в нешуточной борьбе с обоюдными шансами на успех. Пожалуй, самый реальный голевой шанс был у 19-летнего форварда «Зари» Сайядманеша, но иранец проиграл ближний бой Бущану.

Вскоре после перерыва свой шанс реализовало «Динамо». После «прострела» с фланга Сидорчука Беседин удачно замкнул дальнюю штангу. Вскоре Артем мог удвоить преимущество гостей, но босниец Василь блестяще среагировал на «выстрел» форварда киевлян с лета. А вот отразить удар-шедевр в исполнении капитана «Динамо» Сидорчука в родном городе Сергея вратарь «Зари оказался бессилен — 0:2. Заслуженный успех в Запорожье позволил динамовцам сохранить четырехочковый перевес над «Шахтером». Впрочем, праздновать «бело-синим» некогда: 18 марта — ответный еврокубковый матч с «Вильярреалом» в Испании.

«Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 4:0 (Тете, 34, с пенальти, 80, Соломон, 75, 77). Молодежные составы — 3:0.

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо, Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон, Патрик (Судаков, 81), Соломон (Коноплянка, 81), Тете (Тайсон, 81), Мораес (Дентиньо, 74).

В поединке соперников в первом круге «Десне» впервые удалось отобрать очки у «Шахтера» (2:2) после восьми проигранных встреч в УПЛ и Кубке страны. Наверняка рассчитывали парни Александра Рябоконя разжиться очком (а то и тремя) и на столичном «Олимпийском», особенно с учетом того, что команда Луиша Каштру выиграла лишь один из четырех последних матчей во всех турнирах (с «Зарей» — 0:1, с «Агробизнесом» — 0:1, с «Олимпиком» — 1:0 и с «Ромой» — 0:3).

Но «Шахтер» без Марлоса и Тайсона в стартовом составе с первых минут начал искать пути к воротам Паста и на 34-й заработал пенальти, который четко реализовал Тете. Правда, у гостей из Чернигова перед самым перерывом был супершанс сравнять счет. Только вот после удара головой Тотовицкого мяч от штанги угодил в спину голкиперу Трубину, снова отскочил в штангу и таки вылетел в поле.

После перерыва «Десна» все смелее шла вперед, но всем надеждам гостей положили конец эффектные атаки горняков, которые точными ударами на 75-й и 77-й минутах завершил Соломон, а на 80-й — Тете. 4:0! Слухи о «кончине» команды Луиша Каштру оказались явно преувеличенными.

«Мариуполь» — «Колос» (Коваливка) — 1:4 (Бондаренко, 45+1 — Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61). Молодежные составы — 0:2.

В связи с неготовностью футбольного поля на родной арене футболисты «Мариуполя» продолжают проводить все поединки на стадионах соперников. На сей раз подопечные Остапа Маркевича, не знающие радости побед с 5 декабря прошлого года (ничья и шесть поражений!), принимали «Колос» на новой арене в Коваливке, где команду Руслана Костышина рьяно поддерживали болельщики.

Судьбу встречи в пользу сельской команды решили дебютный гол в футболке «Колоса» экс-форварда… «Мариуполя» Чурко, а также точные удары сына главного тренера «Колоса» Костышина (у Дениса еще два ассиста!), Новака и Лысенко.

По иронии судьбы, значительно омолодивший состав «Мариуполь» потерпел третье в сезоне разгромное поражение с одинаковым счетом 1:4 (ранее команду Маркевича-младшего громили «Александрия» и «Шахтер»).

13 марта (суббота)

«Ворскла» (Полтава) — «Днепр-1» — 0:1 (Добвик, 41). На 54-й минуте удален Дуглас («Днепр-1»). Молодежные составы — 2:0.

«Минай» — «Ингулец» (Петрово) — 0:1 (Бартулович, 27, с пенальти). На 25-й минуте удален Карась («Минай»). Молодежные составы — 1:0.

Положение команд:

1. «Динамо» — 43 очка (18 матчей);

2. «Шахтер» — 39 (18);

3. «Заря» — 32 (17);

4. «Десна» — 30 (18);

5. «Ворскла» — 28 (17);

6. «Колос» — 26 (18);

7. «Александрия» — 23 (17);

8. «Олимпик» — 17 (16);

9. «Мариуполь» — 17 (18);

10. «Днепр-1» — 16 (17);

11. «Ингулец» — 16 (18);

12. «Рух» — 13 (17);

13. «Минай» — 13 (17);

14. «Львов» — 12 (16).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Манор Соломон («Шахтер»).

В 18-м туре чемпионата Украины 14 марта также состоится поединок «Александрия» — «Олимпик». Встреча «Львов» — «Рух» перенесена на более поздний срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Олимпик» оштрафован УАФ на 500 тысяч гривен.

Фото ФК «Динамо»

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