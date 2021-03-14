Сборная Украины по гандболу без главного тренера вырвала победу на Фарерах

В воскресенье, 14 марта, мужская сборная Украины по гандболу, обыгравшая несколько дней назад Фареры в Киеве, провела очередной матч отборочного цикла чемпионата Европы, финальную часть которого с 13 по 30 января 2022 года примут Венгрия и Словакия.

«Желто-синие» провели с болельщиками на арене Holin A Halsi в Торсхавне повторный поединок с островитянами, которые по пути из Украины домой успели 12 марта проиграть в гостях Чехии (20:28).

Фарерские острова — Украина — 25:26 (11:16)

Украина: Комок, Терехов; Буйненко (2), Акименко (8), Кириленко (1), Денисов, Садовой (1), Дорощук, Жук, Донцов (6), Бурзак (3), Захаров, Миноцкий (2), Кубатко (2), Ильченко (1), Михайлютенко.

К сожалению, в этой игре действиями своих подопечных не мог руководить наставник нашей сборной Николай Степанец, который сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию (ребят на площадку вывел второй тренер Евгений Будко).

Тем не менее, гандболисты сборной Украины увренно провели первую половину поединка, выиграв ее с разницей в пять мячей. Казалось, ничего не грозило гостям с берегов Днепра и после перерыва. Но поддерживаемые публикой фарерцы постепенно сокращали отставание в счете и в итоге за минуту до конца при счете 25:26 получили право на решающую атаку. И какой же молодец наш голкипер Комок, отразивший решающий бросок соперника и позволивший сборной Украины довести матч до валидольной победы.

Отметим, что самым результативным игроком встречи в составе нашей сборной, как и в первом матче соперников, стал правый крайний польского клуба «Азоты Пулавы» Андрей Акименко, забросивший 8 мячей.

Кстати, два года назад в отборе на предыдущий Евро «желто-синие» также победили Фарерские острова на их площадке с разницей всего в один мяч.

Еще в одном матче в группе сборная России 14 марта сыграет на площадке команды Чехии.

Положение команд: 1. Россия — 5 очков (3 матча); 2. Украина — 5 (4); 3. Чехия — 2 (2); 4. Фареры — 0 (3).

Напомним, что до встреч с фарерцами «желто-синие» в рамках отбора на Евро-2022 провели две встречи на нейтральной площадке в Минске против России: в первом поединке была зафиксирована ничья — 27:27, а во втором удача улыбнулась нашим соперникам — 30:28.

В последних поединках отборочного цикла наша команда дважды сразится со сборной Чехии: 28 апреля «желто-синие» сыграют с конкурентом дома, а 2 мая — в гостях.

Отметим, что в финальный турнир Евро выйдут сборные, занявшие в своих группах первые и вторые места, а также четыре лучшие команды, финишировавшие в квартетах на третьих позициях.

В финальную стадию уже квалифицировались сборные Словакии и Венгрии (хозяева турнира), Испании (победитель Евро-2020) и Хорватии (серебряный призер Евро-2020). За оставшиеся 20 путевок сражаются 32 команды.

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Фото Федерации гандбола Украины

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