Криштиану Роналду со злости оформил «идеальный» хет-трик и получил весточку от Пеле: видео голов

Нападающий «Ювентуса», разъяренный вылетом своей команды из Лиги чемпионов от «Порту», ответил своим недоброжелателям на футбольном поле.

В матче 27-го тура чемпионата Италии подопечные Антонио Конте победили «Кальяри» — 3:1, а 36-летний португалец оформил хет-трик (57-й в карьере!) за стартовые 32 минуты встречи. Быстрее в прежние годы португалец забивал три мяча лишь раз, когда в 2015-м за 20 минут трижды наказал «Эспаньол».

При этом «трюк со шляпой» у пятикратного обладателя «Золотого мяча» получился «идеальным»: ворота островитян он поразил головой, правой ногой (с пенальти) и левой.

Так уж совпало, что в этот вечер Криштиану Роналду проводил юбилейный, 600-й, поединок в клубной карьере. Более того, уже после игры португалец объявил, что только сейчас он превзошел достижение легендарного Пеле по числу голов в официальных матчах.

«Последние несколько недель полнились новостями и статистикой, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, забившим 757 голов в официальных матчах, - написал Криштиану Роналду в Instagram. - Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента.

Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантесом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учтя 9 голов за за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные.

Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов.

Сегодня, когда я достигаю отметки 770 официальных голов в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре».

Король футбола с ответом медлить не стал. «Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.

Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет», – написал Пеле в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду может после окончания сезона уйти из «Ювентуса».

Фото Twitter ФК «Ювентус», Instagram

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