Дома двух звездных игроков «ПСЖ» ограбили во время матча чемпионата Франции

Шокирующие новости поступили двум игрокам французского «ПСЖ», вышедшего в четвертьфинал Лиги чемпионов, во время календарного матча чемпионата страны против «Нанта».

По ходу второго тайма тренер заменил аргентинца Анхеля Ди Марию, после чего, сразу уводя своего подопечного в подтрибунное помещение, сообщил, что его дом подвергся ограблению.

При этом во время того, как злоумышленники проникли в помещение, в нем находились жена и дети футболиста. Французская радиостанция RMC охарактеризовала ограбление как «очень жестокое», но о состоянии близких Ди Марии пока ничего не известно.

А бразилец Маркиньос узнал о том, что дом его родителей ограбили, сразу после финального свистка. Отец и мать футболиста стали заложниками воров, но в итоге физически не пострадали — воры удовлетворились материальными ценностями, которые удалось вынести из помещения.

Маркиньос с отцом

Добавим, что ко всем бедам Ди Марии и Маркиньоса парижане сенсационно уступили одному из аутсайдеров (1:2) и не смогли догнать в турнирной таблице «Лилль». За девять туров до завершения чемпионата «ПСЖ» отстает на три очка от лидера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом вратаря сборной Швеции Робина Ульсена обчистили грабители с мачете.

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