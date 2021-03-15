Во вторник и среду, 16−17 марта, завершится игровая программа ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Аталанта» с украинцем Русланом Малиновским (еще один наш соотечественник Виктор Коваленко не заявлен за «бергамаски» на данную стадию турнира) попробует отыграться после минимального домашнего поражения от «Реала» (0:1). Правда, в успех подопечных Джан Пьеро Гасперини букмекеры особо не верят: к примеру, аналитики «Фаворит Спорт» оценивают проход «Аталанты» в четвертьфинал коэффициентом 3,80, в то время как на «Реал» дают всего 1,30.

Английский «Манчестер Сити» обеспечил себе комфортное преимущество в первом поединке с менхенгладбахской «Боруссией», и в повторном поединке, который пройдет также на нейтральной территории в Будапеште на «Пушкаш Арене», также является безоговорочным фаворитом.

Куда больше интриги в противостоянии «Челси» и «Атлетико». Лондонцы смогли одержать в Мадриде победу с минимальным счетом, но расслабляться команде Томаса Тухеля пока рано, поскольку «матрасники» являются опытными еврокубковыми бойцами и приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться за домашнюю неудачу.

А вот кто может с уверенностью смотреть в будущее, так это «Бавария». После разгромной победы в Риме над «Лацио» (4:1) в ответном поединке наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик вполне может прибегнуть к ротации состава и предоставить игровую практику футболистам резерва.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

16 марта (вторник)

«Реал» — «Аталанта» «Футбол 1» 22:00

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. «Футбол 2» 22:00

17 марта (среда)

«Бавария» — «Лацио» «Футбол 1» 22:00

«Челси» — «Атлетико» «Футбол 2» 22:00

Напомним, что в четвертьфинал турнира уже вышли французский «ПСЖ», английский «Ливерпуль», португальский «Порту» и дортмундская «Боруссия». Жеребьевка ¼ финала пройдет в пятницу, 19 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дома двух звездных игроков «ПСЖ» Ди Марии и Маркиньоса подверглись ограблению.

Фото Twitter «Реала»

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