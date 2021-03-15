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Спорт

Легендарная Серена Уильямс продает шикарный особняк за 7,5 миллиона

12:11 15 марта 2021
Серена Уильямс

Одна из самых титулованных теннисисток мира американка Серена Уильямс, поразившая на Australian Open игровым комбинезоном с одной штаниной, решила расстаться со своей виллой в Беверли-Хиллз.

В 2017 году спортсменка приобрела трехэтажный особняк с пятью спальнями площадью порядка 600 квадратных метров чуть менее чем за 7 миллионов долларов. Сейчас же, по данным Architectural Digest со ссылкой на Dirt, на нем висит ценник в 7,5 миллиона в американской валюте.

Особняк Серены Уильямс поражает своей красотой

Отметим, что свой последний трофей на корте Уильямс-младшая завоевала в январе прошлого года, победив в австралийском Окленде и заработав за свой триумф 43 тысячи долларов. При этом за 26 лет профессиональной карьеры американке удалось пополнить свои банковские счета на 94 миллиона в американской валюте, что позволяет ей возглавлять список самых богатых теннисисток за всю историю.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что раритетный кабриолет Диего Марадоны выставили на аукцион в Париже.

Фото Alexis Flores, Getty Images

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