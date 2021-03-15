«Выбьет дерьмо из любого»: отец Лопеса рассыпался в комплиментах Ломаченко

Следом за неожиданным «реверансом» со стороны Теофимо Лопеса, включившего побежденного им Василия Ломаченко в список лучших боксеров-легковесов современности, весомый комплимент отвесил в адрес нашего соотечественника и отец американца.

«Теофимо растет и развивается, поскольку идет на риск. Если ты рискуешь, то превзойдешь свое предыдущее выступление. А ведь наш прошлый бой был против лучшего бойца в мире. Вы считали его первым номером независимо от весовой категории? Вы не ошибались. Сейчас Ломаченко выбьет гребаное дерьмо из любого легковеса, да и во втором полулегком весе он сделает то же самое. Люди считают, что мы дрались не пойми с кем, но это так выглядело исключительно благодаря нам», — поделился своим мнением Лопес-старший в интервью Youtube-каналу Johnny's Boxing Empire.

Отметим, что Ломаченко планирует вернуться в ринг в начале лета нынешнего года. По словам промоутера украинца Боба Арума, потенциальным соперником нашего соотечественника является японец Масайоши Накатани. При этом Василий, поинтересовавшись мнением болельщиков, устроил словесную перепалку в сети с обладателем пояса WBC непобедимым американцем Дэвином Хэйни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный украинец Иван Редкач встретится 17 апреля с экс-чемпионом мира американцем Реджисом Прогрейсом.

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