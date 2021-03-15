Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа, назвавший нокаут Диллиана Уайта лучшим в своей карьере, и обладатель титула WBC его соотечественник Тайсон Фьюри наконец пришли к соглашению и подписали контракт на два очных объединительных поединка.

«Официально сделку мы подтвердим в следующем месяце. Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были соперничающие промоутеры и боксеры, но нам удалось сделать самое сложное. Последнее время мы усердно работали. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти стран — с Ближнего Востока, из Азии, Восточной Европы и Америки. Это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе.

Одним из увлекательных моментов этого боя будет подготовка, потому что это два совершенно разных персонажа, две разные личности. Тайсон очень хорош в интеллектуальной игре. Энтони же настолько сосредоточен, что не прекращал тренироваться даже после своего боя с Кубратом Пулевым в декабре. Он как лев в клетке. Противостояние будет грандиозным", — поделился инсайдом британский промоутер Эдди Хирн в интервью ESPN.

Согласно подписанному соглашению, оба поединка должны пройти в 2021 году. Первый планируется на июнь-июль, а реванш в идеале — на ноябрь-декабрь. В первом бою боксеры получат одинаковые гонорары, а в реванше уже деньги будут распределены из расчета 60 на 40 процентов в пользу победителя летнего боя.

Примечательно, что новость о подписанном контракте появилась всего через пару дней после сенсационного интервью Тайсона Фьюри, который пожаловался на неопределенность в переговорах и признался, что злоупотребляет алкоголем — в частности, глушит пиво литрами каждый день. Что ж, все мы знаем, насколько своеобразный Цыганский король, и мешком для битья в бою с Эй Джеем он точно не будет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик не смог договориться с Джойсом о поединке, и судьбу боя решат промоутерские торги.

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