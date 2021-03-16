27.53 / 27.73 32.65 / 33.02
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Рома»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

10:02 16 марта 2021
Шахтер&nbsp;— Рома

В четверг, 18 марта, чемпион Украины «Шахтер» после разгромного поражения в Риме (0:3) в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы примет итальянскую «Рому».

Подопечные Луиша Каштру на выходных легко разделались с черниговской «Десной» в рамках чемпионата Украины — 4:0 (Тете, 34, с пенальти, 80, Соломон, 75, 77) и продолжают погоню за киевским «Динамо», от которого отстают на четыре очка в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Десна» — 4:0

А вот «Рома» в рамках серии А уступила на выезде «Парме» — 0:2 (Михайла, 9, Эрнани, 55, с пенальти) и опустилась на шестое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Аталанту» и «Наполи».

Видеообзор матча «Парма» — «Рома» — 2:0

В предстоящей игре тренерский штаб «горняков» по-прежнему не сможет рассчитывать на Степаненко, Хочолаву, Сиприано и Фернандо. А вот Кривцов, 15 марта отпраздновавший 30-летие, готов цементировать центр обороны команды.

Впрочем, букмекеры отдают предпочтение римлянам как в самом матче (аналитики «Фаворит Спорт» дают на победу «Ромы» коэффициент 2,37, триумф «Шахтера» оценивается в 3,05), так и вовсе не верят в проход «горняков» в четвертьфинал.

В прямой трансляции встречу «Шахтер» — «Рома» в 19:55 покажет телеканал «Футбол 1». Кроме того, прямой эфир из Киева запланирован на «Матч!» (Россия).

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

18 марта (четверг)

«Шахтер» — «Рома» 19:55 «Футбол 1», «Матч!»

«Динамо» (Загреб) — «Тоттенхэм» 19:55 «Футбол 3»

«Вильярреал» — «Динамо» (Киев) 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 1»

«Милан» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что еще в одном ответном поединке 1/8 финала киевское «Динамо» сыграет на выезде с испанским «Вильярреалом» (начало — в 22:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Ростислав Багдасаров умер в 27 лет.

Фото ФК «Шахтер»

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мария Рак и Любовь Дробина

«Спасибо, а не ладно!» Тину Кароль разозлила истерика участницы «Голоса»

ксения мишина

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

Погоня

Погоня полиции за курьером в Киеве превратилась в музыкальную трагикомедию

алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер