Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Рома»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 18 марта, чемпион Украины «Шахтер» после разгромного поражения в Риме (0:3) в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы примет итальянскую «Рому».

Подопечные Луиша Каштру на выходных легко разделались с черниговской «Десной» в рамках чемпионата Украины — 4:0 (Тете, 34, с пенальти, 80, Соломон, 75, 77) и продолжают погоню за киевским «Динамо», от которого отстают на четыре очка в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Десна» — 4:0

А вот «Рома» в рамках серии А уступила на выезде «Парме» — 0:2 (Михайла, 9, Эрнани, 55, с пенальти) и опустилась на шестое место в турнирной таблице, пропустив вперед «Аталанту» и «Наполи».

Видеообзор матча «Парма» — «Рома» — 2:0

В предстоящей игре тренерский штаб «горняков» по-прежнему не сможет рассчитывать на Степаненко, Хочолаву, Сиприано и Фернандо. А вот Кривцов, 15 марта отпраздновавший 30-летие, готов цементировать центр обороны команды.

Впрочем, букмекеры отдают предпочтение римлянам как в самом матче (аналитики «Фаворит Спорт» дают на победу «Ромы» коэффициент 2,37, триумф «Шахтера» оценивается в 3,05), так и вовсе не верят в проход «горняков» в четвертьфинал.

В прямой трансляции встречу «Шахтер» — «Рома» в 19:55 покажет телеканал «Футбол 1». Кроме того, прямой эфир из Киева запланирован на «Матч!» (Россия).

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

18 марта (четверг)

«Шахтер» — «Рома» 19:55 «Футбол 1», «Матч!»

«Динамо» (Загреб) — «Тоттенхэм» 19:55 «Футбол 3»

«Вильярреал» — «Динамо» (Киев) 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 1»

«Милан» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что еще в одном ответном поединке 1/8 финала киевское «Динамо» сыграет на выезде с испанским «Вильярреалом» (начало — в 22:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Ростислав Багдасаров умер в 27 лет.

Фото ФК «Шахтер»

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