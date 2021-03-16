У легенды «Челси» Фрэнка Лэмпарда после трех дочерей родился наследник

В семье 42-летнего Фрэнка Лэмпарда, уволенного с поста главного тренера «Челси» в январе нынешнего года, произошло пополнение.

Супруга экс-футболиста Кристин родила мальчика, которого счастливые родители назвали Фредериком Джорджем. «Позвольте познакомить вас с нашим пополнением. Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард. Мы безумно счастливы», — написала Кристин на своей страницы в Instagram под фото из роддома с малышом на руках.

Отметим, что у рекордсмена «Челси» по забитым мячам за всю историю клуба (211 голов) уже подрастают три дочери — 15-летняя Луна и 13-летняя Исла от первого брака с Элен Ривас, а также двухлетняя Патрисия, родившаяся уже в паре с Кристин. И вот Фрэнк наконец дождался наследника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у капитана сборной Англии Харри Кейна родился третий ребенок.

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