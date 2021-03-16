В России хоккеист умер после попадания шайбы в голову: трагический момент попал на видео

Трагедия произошла в матче молодежной хоккейной лиги в России между «Динамо» из Санкт-Петербурга и ярославским «Локомотивом».

В середине второго периода после броска одного из игроков «Локомотива» шайба попала в незащищенную шлемом часть головы капитана «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Хоккеиста прямо с площадки доставили в больницу, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии. На протяжении трех дней врачи боролись за жизнь 19-летнего спортсмена, находившегося в реанимации, но в итоге спасти его не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от проблем с сердцем умер 27-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» Ростислав Багдасаров.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter