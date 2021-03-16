«Вильярреал» — «Динамо»: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 18 марта, киевское «Динамо» после домашнего «сухого» поражения (0:2) проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

Подопечные Мирчи Луческу перед вылетом в Испанию одержали очень важную победу в чемпионате Украины, одолев на выезде имевшую семиматчевую победную серию луганскую «Зарю» — 2:0 (Беседин, 52, Сидорчук, 55), и сохранили четырехочковый отрыв от «Шахтера».

Видеообзор матча «Заря» — «Динамо» — 0:2

В свою очередь, «Вильярреал» в меньшинстве обыграл в гостях «Эйбар» — 3:1 (М.Гомес, 1, Бакка, 34, Альфонсо Педраса, 87 — Энрич, 55), наконец прервав свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании из восьми матчей, которая длилась с начала января, и оставшись в турнирной таблице примеры на седьмой позиции.

Видеообзор матча «Эйбар» — «Вильярреал» — 1:3

Отметим, что в истории выступлений в еврокубках «Динамо» трижды начинало двухматчевое противостояние с поражения со счетом 0:2 (от венского «Рапида» в 1996-м, «Рубина» в 2011-м и «Валенсии» в 2014-м), и ни в одном из случаев не проходило дальше.

В предстоящем поединке букмекеры видят явным фаворитом испанский клуб. К примеру, аналитики «Фаворит Спорт» дают на победу «Вильярреала» коэффициент 1,56, в то время как на «Динамо» — аж 6,60 (ничья оценивается в 4,15). При этом вариант со ставкой на проход испанцев даже не рассматривается, а вот поверившие в итоговый успех «бело-синих» могут увеличить свою ставку в 27 раз!

В прямой трансляции встречу «Динамо» — «Вильярреал» в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». Кроме того, прямой эфир из Киева запланирован на «Матч! Футбол 1» (Россия).

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

18 марта (четверг)

«Шахтер» — «Рома» 19:55 «Футбол 1», «Матч!»

«Динамо» (Загреб) — «Тоттенхэм» 19:55 «Футбол 3»

«Вильярреал» — «Динамо» (Киев) 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 1»

«Милан» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что еще в одном ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» после разгромного поражения в Риме (0:3) примет на НСК «Олимпийский» в Киеве итальянскую «Рому».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста «Динамо» Юнеса Беланда выгнали из турецкого «Галатасарая» по странной причине.

Фото ФК «Динамо»

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