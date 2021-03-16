Дети Роналду поздравили папу с рекордом зажигательными танцами и чтением рэпа

Младшие дети португальца Криштиану Роналду, побившего рекорд легендарного Пеле по количеству забитых мячей в официальных матчах, оригинально поздравили главу семейства с уникальным достижением.

Невеста футболиста Джорджина Родригес выложила на своей странице в Instagram видео, на котором трехлетние Матео, Ева и Алана-Мартина читают рэп и зажигательно танцуют под клип, который в это время показывается на плазменном телевизоре. При этом сама Джорджина снимает «концерт» на телефон, а старший сын Криштиану-младший наблюдает за происходящим, сидя на диване.

«Гордимся папой. Лучший бомбардир в истории. Мы любим тебя, Криштиану», — подписала Родригес под роликом, который менее чем за сутки посмотрели 3,5 млн пользователей.

Отметим, что после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов начали появляться слухи о том, что Роналду намерен покинуть Турин и вернуться в мадридский «Реал». Сам футболист пока никак не комментирует данную информацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Лионеля Месси показала эмоции сыновей после шикарного гола папы за «Барселону».

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