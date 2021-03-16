Малиновский с «Аталантой» вылетел от «Реала» из Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

Во вторник, 16 марта, состоялись очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Следом за французским «ПСЖ», английским «Ливерпулем», португальским «Порту» и дортмундской «Боруссией» путевки в следующий раунд завоевали английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

16 марта (вторник)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 2:0 (де Брюйне, 12, Гюндоган, 18). Первый матч — 2:0.

Как и первый очный матч соперников, ответный поединок приняла «Пушкаш Арена» в Будапеште. И вновь на нейтральной территории подопечные Хосепа Гвардиолы не испытали особых проблем с соперником, забив дважды уже в первые 20 минут поединка. Сначала де Брюйне классным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч транзитом от перекладины в сетку, а затем Гюндоган откликнулся на прекрасный разрезной пас Фодена и на классе переиграл голкипера.

К слову, первый забитый мяч позволил «горожанам» довести общее количество голов за сезон до ста. Подобной результативностью «МанСити» может похвастаться уже восемь сезонов подряд, и из английских клубов длительнее серия была только у «Манчестер Юнайтед», забивавшим не менее сотни голов на протяжении девяти сезонов — с 2004-го по 2013-й.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы были уже не настолько активны в атаке (отметим, что на 64-й минуте на поле в составе «Сити» появился украинец Зинченко), хотя и могли доводить счет до разгромного, но для «Сити» вполне хватило и добытого преимущества, чтобы уверенно проследовать дальше.

Добавим, что перед началом матча оскандалилась российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Традиционно перед матчами с участием английских команд, будь то поединок премьер-лиги или еврокубковая встреча, все футболисты преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Так поступили и на этот раз игроки «МанСити» и «Боруссии». А вот рефери не стали следовать примеру футболистов и остались стоять на своих двух…

«Реал» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 3:1 (Бензема, 34, Серхио Рамос, 60, с пенальти, Асенсио, 85 — Муриэль, 83). Первый матч — 1:0.

После минимального домашнего поражения (0:1) наставник «бергамаски» Джан Пьеро Гасперини был довольно осторожен в своих прогнозах на ответную встречу. В частности, наставник отметил, что «довольно высокомерно думать, что его команда может обыграть „Реал“, и лишь на поле будет видно, за счет чего „Аталанта“ сможет сдерживать соперника».

Тем не менее, с первых минут гости, в составе которых вышел украинец Руслан Малиновский, пошли вперед. И будь немного удачливее Госенс, замыкавший на углу вратарской фланговый навес партнера, или расторопнее Пашалич, удар которого в блестящем подкате заблокировал Рамос, кто его знает, как бы дальше проходил поединок. Но мадридцы с проводившим сотый матч в Лиге чемпионов Тони Кроосом (четвертый немец, после Нойера, Лама и Кана, кому удалось достигнуть такого показателя в самом престижном клубном турнире Европы) постепенно отодвинули игру от своих ворот, а затем и вовсе открыли счет в матче. «Поспособствовал» этому вратарь «Аталанты» Спортьелло, неудачно выбивший мяч от своих ворот, Модрич перехватил и вывел фактически на пустые ворота Бензема — а Карим не сплоховал.

К слову, для француза этот гол стал 70-м в Лиге чемпионов, и по этому показателю он вышел на пятое место — больше результативных ударов только у Роналду (134), Месси (120), Левандовски (72) и Рауля (71).

«Бергамаски» после пропущенного мяча попытались «побрыкаться» (в частности, дальним ударом отметился Малиновский, но мяч просвистел рядом со штангой), а хозяевам удалось снять все вопросы о победителе в середине второго тайма. Иличич потерял мяч на своей половине поля, мадридцы разогнали быструю атаку, которую остановил Толой фолом в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал капитан «сливочных» Серхио Рамос.

Несмотря на то, что интрига в противостоянии фактически «умерла», обе команды продолжали играть на встречных курсах и создавать моменты у обоих ворот. В частности, Малиновский дважды выводил на ударную позицию Сапату, но в обоих случаях с выстрелами нападающего справлялся Куртуа (за подвигами основного голкипера «сливочных» со скамейки запасных наблюдал украинец Лунин), а Бензема вполне мог оформлять «дубль», но сыграв на добивании после своего же удара и сейва вратаря попал с близкого расстояния в штангу.

Впрочем, «бергамаски» все же удалось забить свой гол, когда Муриэль прекрасно исполнил штрафной удар. Но все же последнее слово осталось за мадридцами — Асенсио удачно замкнул на дальней штанге прострел Васкеса, установив окончательный счет.

Отметим, что в среду, 17 марта, пройдут заключительные ответные матчи 1/8 финала: «Бавария» — «Лацио» (первый матч — 4:1) и «Челси» — «Атлетико» (1:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дома игроков «ПСЖ» Анхеля Ди Марии и Маркиньоса ограбили во время матча чемпионата Франции.

Фото Twitter ФК «Реал»

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