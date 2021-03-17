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Спорт

Чемпионку России поймали со свертками героина

11:12 17 марта 2021
Анна Орловская

Экс-чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская задержана полицейскими в Москве с семью свертками героина, информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 26-летнюю Орловскую задержали на Рублевском шоссе, при себе у нее были наркотики (более 3,7 грамма героина), которые она должна была разнести по адресам. Также у бывшей спортсменки были с собой два мобильных телефона, банковские карты и связки ключей. Анна призналась, что уже успела сделать одну из так называемых закладок.

Запрещенные препараты она купила у дилера через интернет. Как выяснилось, лыжница и сама страдает от героиновой зависимости уже год, поэтому часть героина продавала, а остальное употребляла сама. В отношении чемпионки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Анне Орловской грозит длительное тюремное заключение

В 2012 году 16-летняя Анна Орловская победила на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, попала в топ-десятку на одном из этапов Кубка мира. Впоследствии спортсменка готовилась выступить на Олимпийских играх в Сочи, но заработала двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг попался с наркотиками.

Фото Instagram

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