Легенда «МЮ» Пол Скоулз порадовал больного сына рукотворной «обезьяной в наушниках»

Прославленный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз открыл в себе еще один талант. Двукратный победитель Лиги чемпионов увлекся на карантине рисованием, сообщает The Sun.

В соцсети 46-летний Пол, у которого более 600 тысяч подписчиков в Instagram, поделился рисунком обезьяны в наушниках. Футболист нарисовал картину специально для своего 16-летнего сына Эйдена, страдающего аутизмом. Мальчик сам носит шумоизоляционные наушники, которые помогают ему справляться с болезнью, защищая от стресса.

«Эйден страдает аутизмом и имеет серьезные проблемы с обучением, поэтому в настоящее время он не может заниматься большинством видов спорта, хотя ему очень нравится плавание, — писал в своей автобиографии My Story Пол Скоулз. — Мы надеемся, что его состояние улучшится, но мы не рассчитываем на это, а просто делаем все возможное, чтобы у него была счастливая жизнь. У него есть масса людей, пытающихся ему помочь, например логопеды и игровые терапевты. Эйден находится в своем собственном маленьком мире, и его утешает то, что он, кажется, доволен этим».

Напомним, что Пол Скоулз — 11-кратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, а также триумфатор Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира в составе «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Англии Рыжий принц провел 66 матчей и забил 14 мячей.

В браке с супругой Клэр Пол воспитывает трех детей — сыновей Аарона, Эйдена и дочь Алисию. В последнее время Скоулз работает экспертом на телевидении, а также является совладельцем футбольного клуба «Солфорд Сити», выступающего в четвертом по силе английском дивизионе.

Пол Скоулз с женой и дочерью

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный экс-футболист «МЮ» Райан Гиггз избил свою девушку и был арестован полицией.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед», Instagram

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter