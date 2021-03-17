В Италии забит фантастический гол с 65 метров: впечатляющее видео чудо-удара

Состоявшийся накануне матч 29-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу «Виртул Энтелла» — «Кремонезе» несомненно подарил экспертной комиссии УЕФА еще одного претендента на премию Ференца Пушкаша, вручаемую за лучший гол года.

На 60-й минуте встречи голкипер хозяев Даниэле Борра, выйдя к линии своей штрафной площадки, сильным ударом зарядил мяч на половину поля соперника. А вот то, что произошло дальше, иначе как фантастикой не назовешь. Едва мяч ударился о газон на половине поля «Кремонезе», 31-летний полузащитник гостей Микеле Кастаньетти неимоверным по силе и точности «выстрелом» с левой ноги (да еще с лета!) направил мяч в обратном направлении. К изумлению очевидцев (а особенно 192-сантиметрового голкипера хозяев), футбольный «снаряд» пролетел более 65 метров, нырнув за шиворот вратарю. Не гол, а шедевр!

Кстати, чудо-удар Кастаньетти установил окончательный счет в поединке — 2:0 в пользу гостей. Победа позволила «Кремонезе» подняться в турнирной таблице серии В на 14-ю позицию, а вот «Виртус Энтелла» по-прежнему прозябает на последнем, 20-м, месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что воспитанник «Манчестер Юнайтед» забил гол-красавец со своей половины поля.

Фото ФК «Кремонезе»

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