«Окончательное решение буду принимать я»: Усик поставил на место соперника-британца

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), открестившийся от интервью для фильма Оксаны Марченко, рассказал о ходе переговоров с непобедимым британцем Джо Джойсом (12 побед, 11 из них — нокаутом) по поводу их потенциального боя.

На своей странице в Twitter украинский боксер посоветовал сопернику опуститься с небес на землю и реально оценивать свое положение в сложившейся ситуации. Дескать, окончательное решение все равно будет за мной.

«Команда Джойса сделала нам предложение, но оно нас не устроило, поэтому мы ответили своим более реалистичным контрпредложением, — написал Александр Усик. — Джо не должен быть слишком высокого мнения о себе. Ему нужно просто подчиниться, ведь я являюсь тем, кто будет принимать окончательное решение».

Отметим, что совсем недавно промоутер Усика Александр Красюк заявил, что, пока Всемирная боксерская организация (WBO) не прояснит ситуацию с рапределением гонорара, смысла в переговорах с командой Джойса нет.

«Мы ничего не можем устроить с Джойсом, пока WBO не прояснит ситуацию с распределением гонорара, — заявил Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Fred Talks Fighting. — Никого не интересует, что я думаю по этому поводу.

Это вопрос правил и положений Всемирной боксерской организации. Правила говорят, что если проходит бой за звание временного чемпиона, то гонорары нужно высчитывать на основании среднего официального заработка за последние три боя.

Это не моя идея и не мое пожелание. Правила говорят, что нам нужно все подсчитать. Если произвести подсчет, то получатся совсем другие цифры — 93 на 7 в пользу Усика. В таких случаях правила WBO предусматривают минимум для каждого бойца, который составляет 20 процентов. WBO должна официально объявить распределение гонорара в пропорции 80:20 в пользу Усика. После официального анонса можно начать переговоры. До этого они не имеют никакого смысла".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик провел спарринг сразу с двумя соперниками.

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