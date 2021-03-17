Эффектная жена футболиста сборной Украины похвасталась подарком от Зидана

Футболист «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский, вылетевший с одноклубниками из Лиги чемпионов после поражения от «Реала», вернулся в Бергамо не в самом лучшем расположении духа, но не с пустыми руками.

Супруга одного из лидеров нашей национальной команды Роксана разместила в Instagram фото, на которых она красуется в «свеженьких» футболках звезд «Реала» — легендарного Зинедана Зидана и лучшего футболиста мира 2018 года Луки Модрича.

«Мечты сбываются», — подписала Роксана снимок с футболкой Зизу, на которой знаменитый француз оставил свой автограф.

А вот хорват Модрич, судя по подписи к фото, вообще любимый игрок супруги Малиновского.

Отметим, что Руслан и Роксана познакомились во время выступлений футболиста за «Севастополь». В 2017 году пара сыграла свадьбу в Праге. Осенью 2019 года в их семье родилась дочь Оливия.

Руслан с супругой и дочерью

Роксана во время отдыха в Одессе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жене Руслана Малиновского досталось от подписчиков из-за украинского языка — она огненно ответила.

Фото Instagram

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