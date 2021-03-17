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Спорт

Артем Кравец подурачился со своими боевыми двойняшками

21:31 17 марта 2021
Артем Кравец с супругой Анной и сыновьями

Футболист сборной Украины и турецкого «Коньяспора» Артем Кравец, сошедшийся с женой Анной после расставания, поделился в Instagram совместными снимками со своими 3-летними сыновьями-двойняшками Иваном и Владиславом. Судя по фото, трио Кравцов подурачилось на славу.

Напомним, Артем и Анна познакомились в интернете еще в 2008 году, а первое свидание у них состоялось в боулинг-клубе. Спустя два года пара сыграла свадьбу. В ноябре 2017-го в семьей Кравца родились двойняшки.

Судя по кадрам, которые размещает в сторис Instagram Анна, детишки футболиста растут отнюдь не пай-мальчиками. И на украинской земле дают жару, и на турецкой.

Кстати, так уж совпало, что за последние годы отцами двойняшек стали сразу несколько экс-одноклубников Артема Кравца по «Динамо» — Евгений Хачериди, Сергей Сидорчук и Сергей Кравченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что несколько лет назад Артем Кравец и его супруга купили оборудование для родильного отделения больницы.

Фото Instagram

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