«Бавария» и «Челси» стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

В среду, 17 марта, по итогам ответных поединков в Лондоне и Мюнхене определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В борьбе за путевки в полуфинал турнира компанию дортмундской «Боруссии», «Порту», «Ливерпулю», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Реалу» составят «Бавария» и «Челси».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Челси» (Англия) — «Атлетико (Испания) — 2:0 (Зиеш, 34, Эмерсон, 90+4). На 82-й удален Савич («Атлетико»). Первый матч — 1:0.

Еврокубковая статистика, казалось, не давала гостям из Мадрида после неудачи в первой встрече соперников в Бухаресте не единого шанса на успех. Шутка ли: в дуэлях на вылет «Челси» ранее 12 раз побеждал в первом еврокубковом поединке в гостях и каждый раз проходил дальше, в свою очередь, «Атлетико» семь раз проигрывал в домашней встрече и после визита к сопернику неизменно вылетал.

Тешил болельщиков лондонского клуба и тот факт, что под началом нового тренера Томаса Тухеля «аристократы» еще не проигрывали (8 побед и 4 ничьи в 12 проведенных матчах), не пропустив при этом на родном «Стэмфорд Бридж» ни одного мяча.

Словом, подопечным Диего Симеоне впору было сушить весла еще до выхода на поле. Правда, так могли думать только те, кто не знает, что «Атлетико» в чемпионате Испании опережает и «Барселону», и «Реал», или не помнит, как гости из Мадрида в прошлом сезоне сенсационно «вынесли» на «Энфилде» «Ливерпуль».

В первом тайме «Атлетико» вполне мог сравнять счет по сумме двух встреч, но итальянский рефери проигнорировал фол Аспиликуэты в своей штрафной площадке. А на 34-й минуте и без того непростая ситуация гостей усугубилась. Во время быстрой атаки хозяев перебравшийся в Лондон из «Аякса» марокканец Зиеш смог пробить одного из лучших голкиперов мира словенца Облака, и общее преимущество «Челси» возросло до двух мячей.

Парни Симеоне худо-бедно пытались исправить ситуацию, но все их шансы на спасение на 82-й минуте перечеркнул черногорский защитник Савич, на ровном месте заработавший прямую красную карточку. Более того, «Челси» в компенсированное время усилиями Эмерсона довел преимущество англичан по сумме двух встреч до 3:0.

Любопытный факт. Один из лучших голеадоров мирового футбола последнего десятилетия, форвард «Атлетико» Суарес, замененный на 59-й минуте, не сумел забить в 25-м (!) подряд выездном матче Лиги чемпионов. В последний раз знаменитый уругваец отличался в гостевой игре главного еврокубкового турнира еще в 2015 году, когда в футболке «Барселоны» поразил в Риме ворота «Ромы» (1:1).

«Челси» впервые за семь лет пробился в четвертьфинал турнира и по-прежнему не проигрывает под началом немца Томаса Тухеля.

«Бавария» (Германия) — «Лацио» (Италия) — 2:1 (Левандовски, 33, с пенальти, Шупо-Мотинг, 73 — Пароло, 82). Первый матч — 4:1.

Разгром, учиненный сопернику в первой встрече в Риме, позволил тренерскому штабу действующего обладателя трофея провести точечную ротацию состава. В частности, в этот вечер в Лиге чемпионов в составе «Баварии» дебютировал сменивший Нойера голкипер Нюбель, который перебрался в прошлом году в Мюнхен из «Шальке».

Подопечные Симоне Индзаги в начале встречи слегка пошумели у его ворот, а далее все встало на свои места. На 33-й минуте Левандовски реализовал пенальти, забив свой 73-й гол в Лиге чемпионов (больше только у Месси — 120 и Криштиану Роналду — 134), а на 73-й вышедший на замену Шупо-Мотинг первым же касанием мяча удвоил преимущество лидера бундеслиги. Точный удар Пароло лишь слегка подсластил горечь поражения римлян. 6:2 по сумме двух встреч!

Неподражаемая «Бавария» увеличила свою беспроигрышную серию в ЛЧ до 19 (!) матчей (18 побед и одна ничья) и ждет соперника в четвертьфинале. Желающих пересечься с «машиной» Ханси Флика, похоже, не много.

Жеребьевка пар ¼ и ½ финала ЛЧ состоится 19 марта (в 13:00), а сами поединки — 6/7 апреля и 13/14 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» Александра Зинченко и «Реал» Андрея Лунина пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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