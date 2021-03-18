Футболист «Шахтера» сдал положительный тест на COVID-19 и не сыграет с «Ромой»

Донецкий «Шахтер», которому 18 марта на столичном «Олимпийском» предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы», понес еще одну кадровую потерю (как известно, в первой игре итальянцы разгромили чемпиона Украины — 3:0).

По итогам обязательного тестирования на COVID-19 положительный результат дал тест защитника сборной Украины Виктора Корниенко, который уже отправился на самоизоляцию. Напомним, что из-за травм Луиш Каштру в предстоящей игре, скорее всего, не сможет рассчитывать на Степаненко и Дентиньо.

Отметим, что не менее серьезные потери перед матчем в Киеве понесла «Рома», возглавляемая экс-наставником «Шахтера» Пауло Фонсекой. Из-за травм в Украину не прилетели бывший футболист «Шахтера» Мхитарян, Верету, Смоллинг и Дзаньоло, а из-за коронавируса — Жуан Жезус.

Еще накануне на поединок «Шахтер» — «Рома» продавались билеты (донецкий клуб рассчитывал на поддержку 14 тысяч болельщиков), однако комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета запретила проведение футбольных матчей в Киеве со зрителями до стабилизации эпидемиологической ситуации в столице Украины, и встреча пройдет при пустых трибунах «Олимпийского».

Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3−14 дней, сообщает официальный сайт ФК «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтер»

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