Знаменитого спортсмена с ростом 229 см парализовало после ДТП

Бывший центровой НБА Шон Брэдли, отыгравший в лиге 14 сезонов за «Филадельфию Севенти Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс» и «Даллас Маверикс», получил травму позвоночника и оказался парализован, сообщает пресс-служба клуба из Далласа.

Как выяснилось, еще 20 января Брэдли ехал на велосипеде неподалеку от своего дома в Сент-Джордже (штат Юта, США), когда его сбила машина. Родившийся в Германии экс-баскетболист перенес операцию на шее и последние восемь недель проходит реабилитацию.

Врачи сообщили Брэдли, которому 22 марта исполнится 49 лет, что путь к выздоровлению будет «долгим и трудным, возможно, даже более трудным физическим испытанием, чем игра в профессиональный баскетбол».

Отметим, что Шон Брэдли с ростом 229 см в списке самых высоких баскетболистов в истории НБА занимает четвертое место. Выше его в лиге были лишь румын Георге Мурешан, суданец Мануте Бол (рост обоих — 231 см) и черногорец Славко Враньеш (230 см).

Шон Брэдли с ростом 229 см — четвертый в списке самых высоких баскетболистов в истории НБА

Кстати, Брэдли, у которого шестеро детей, несколько раз снимался в кино. В частности, вместе с другими звездами НБА — Магси Богзом (самый маленький баскетболист в истории лиги с ростом 160 см), Ларри Джонсоном, Чарльзом Баркли и Патриком Юингом он снялся в фильме 1996 года «Космический джем». Также он сыграл самого себя в эпизоде сериала «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» и выступил в роли автомеханика в картине The Singles Ward.

Звезды НБА Ларри Джонсон, Шон Брэдли, Патрик Юинг и «малыш» Магси Богз во время сьемок в фильме «Космический джем»

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Фото nba.com

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