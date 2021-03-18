Дэвид Бекхэм показал, как можно «получить его прекрасное тело»
Поклонники по достоинству оценили «легкую утреннюю» тренировку известного футболиста Дэвида Бекхэма.
Он выложил в соцсети небольшой ролик из спортзала — футболист выполняет впечатляющее упражнение. Он назвал поход в зал «просто легкой тренировкой, чтобы начать день».
Под этим постом отметились поклонники футболиста. Одна из фолловеров написала, что именно так можно получить такое же прекрасное тело, как и у Бекхэма.
Ранее супруга Дэвида Бекхэма, британский дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм, порадовала фанатов архивными фотографиями со своей младшей сестрой Луизой. На одном из фото Луиза позирует в костюме Алисы в Стране чудес, а Виктория (тогда еще носившая фамилию Адамс) — в наряде Белого кролика.
Фото со странички Дэвида Бекхэма в социальных сетях.67
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