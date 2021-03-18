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Спорт

Дэвид Бекхэм показал, как можно «получить его прекрасное тело»

13:12 18 марта 2021
Дэвид Бекхэм

Поклонники по достоинству оценили «легкую утреннюю» тренировку известного футболиста Дэвида Бекхэма.

Он выложил в соцсети небольшой ролик из спортзала — футболист выполняет впечатляющее упражнение. Он назвал поход в зал «просто легкой тренировкой, чтобы начать день».

Под этим постом отметились поклонники футболиста. Одна из фолловеров написала, что именно так можно получить такое же прекрасное тело, как и у Бекхэма.

Ранее супруга Дэвида Бекхэма, британский дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм, порадовала фанатов архивными фотографиями со своей младшей сестрой Луизой. На одном из фото Луиза позирует в костюме Алисы в Стране чудес, а Виктория (тогда еще носившая фамилию Адамс) — в наряде Белого кролика.

Фото со странички Дэвида Бекхэма в социальных сетях.

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