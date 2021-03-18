В Испании назвали имя красавицы, разрушившей брак Икера Касильяса

Не прошло и недели с момента, как чемпион мира и Европы по футболу, легендарный экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс и его жена, модель и журналистка Сара Карбонеро объявили о разводе, а испанские СМИ уже назвали имя разлучницы.

Как сообщает журнал Semana, 38-летний экс-вратарь встречается с 43-летней певицей и автором песен Сарой Денес (настоящая фамилия Хименес). По информации издания, совсем недавно живущая в Малаге красавица провела с Касильясом несколько дней на отдыхе в Андалусии.

При этом сама Сара категорически отвергает роман с прославленным футболистом.

«Я надеюсь, что тот, кто предоставляет ложную информацию или пытается причинить вред, заплатит. Я нормальная тетя по жизни. У меня есть партнер и спокойная жизнь! Ложные новости, оставьте меня в покое. Бедный Икер!» — написала Сара Денес в Instagram, сопроводив пост фото со своим бойфрендом Хуаном Баньяско.

Правда, испанские СМИ утверждают, что со своим молодым человеком, который на снимке, певица рассталась несколько месяцев назад и теперь вольна выбирать свою дальнейшую судьбу. Тем более, что Икер — жених завидный (по оценкам СМИ, состояние Касильяса оценивается более чем в 350 млн евро).

Напомним, что до расставания (после 11 лет отношений и почти пяти лет брака) Икеру Касильясу и его жене пришлось пережить тяжелые времена. В мае 2019-го, вскоре после сердечного приступа у самого футболиста, у его жены — известной модели и журналистки Сары Карбонеро — диагностировали рак яичников. Благо мать двух детей голкипера (7-летнего Мартина и 4-летнего Лукаса) успешно прооперировали, и она вернулась к нормальной жизни. Но совсем недавно, в начале февраля, Сара оказалась на больничной койке с рецидивом страшного недуга. Судя по сообщениям испанских СМИ, врачебная помощь подоспела вовремя, и Сара Карбонеро уже приступила к работе на Radio Marca. По иронии судьбы, в субботу, 20 марта Икер и Сара отметили бы пятую годовщину свадьбы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Англии Деле Алли расстался с красавицей-моделью.

Фото Instagram

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