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Спорт

Жена капитана «Реала» в свой день рождения зажгла не по-детски в нижнем белье

20:01 18 марта 2021
Пилар Рубио и Серхио Рамос

Модель, актриса и телеведущая Пилар Рубио, а заодно жена легендарного капитана мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса показала, как зажигательно отметила накануне свое 43-летие. Мать четырех детей футболиста разместила в Instagram видео со съемок своей программы El Hormiguero, где красавица в пикантном одеянии станцевала и спела номер «Будь итальянцем» из мюзикла «Девять».

«Сегодня у меня день рождения, и я, как и много раз, отмечаю его между огнями, камерами и кабелями. Я продолжаю получать удовольствие от своей профессии каждый день, и я по-прежнему рада тому, чего мы достигаем вместе. Сегодня вечером в El Hormiguero мы будем жить мечтой благодаря всем нам, кто составляет эту команду… Я буду ждать тебя через некоторое время. Другой и очень особенный вызов … Когда я прихожу домой, я отмечаю это с тобой, любовь моя Серхио Рамос», — написала Пилар Рубио, выставив фото с выступления.

Отметим, что жена прославленного футболиста Пилар Рубио — лучший репортер Испании 2007 года и самая сексуальная женщина страны 2008 и 2009 годов. Красавица на целых восемь лет старше своего мужа, но они счастливы вместе с 2012 года и воспитывают четырех совместных сыновей — 6-летнего Рубио, 4-летнего Марко, 2-летнего Алехандро и родившегося в июле прошлого года Максимо Адриано.

Кстати, на пышной свадьбе Икера и Пилар в Севилье летом 2019 года гостей развлекала знаменитая австралийская рок-группа AC/DC.

Несмотря на свои «40+», многодетная мать Пилар Рубио поддерживает потрясающую форму, свидетельством чему многочисленные горячие снимки в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании назвали имя красавицы, разрушившей брак знаменитого голкипера Икера Касильяса.

Фото Instagram

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