14 чемпионов мира: Франция «пугает» составом на матч отбора ЧМ-2022 с Украиной

Главный тренер действующего чемпиона мира по футболу сборной Франции Дидье Дешам обнародовал список игроков, которым предстоит подготовка к стартовым поединкам отборочного цикла ЧМ-2022 против команд Украины (24 марта дома), Казахстана (28 марта на выезде) и Боснии и Герцеговины (31 марта в гостях).

Как известно, встреча «трехцветных» и подопечных Андрея Шевченко состоится на арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени без болельщиков (арбитр — Тобиас Штилер из Германии).

Обращает на себя внимание тот факт, что 14 из 26 футболистов сборной Франции — действующие чемпионы мира 2018 года.

Полностью звездный состав команды Дидье Дешама выглядит так:

вратари — Альфонс Ареола («Фулхэм», Англия), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»);

защитники — Люка Динь («Эвертон», Англия), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — «Бавария», Германия), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона», Испания), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба — «Реал», Испания), Курт Зума («Челси», Англия);

полузащитники — Н’Голо Канте («Челси», Англия), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба — «Тоттенхэм», Англия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия);

нападающие — Виссам Бен Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба — «Барселона», Испания), Оливье Жиру («Челси», Англия), Тома Лемарр («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, что именно в спарринге в Францией сборная Украины потерпела в прошлом году самое крупное поражение в своей истории (1:7).

Добавим, что, кроме Франции и Украины, в отборочной группе чемпионата мира сыграют также сборные Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Вскоре после жеребьевки был опубликован календарь матчей. Правда, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации стартовые домашние матчи сборной Украины в отборе (28 марта — с Финляндией и 31 марта — с Казахстаном) пришлось перенести из Львова в Киев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины на поединки отбора ЧМ-2022.

Фото uefa.com

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