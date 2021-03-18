27.60 / 27.78 32.83 / 33.18
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В «голых» платьях и с мячом: невеста футболиста оригинально вдохновила игроков «Шахтера» и «Динамо»

19:09 18 марта 2021
Дарья Савина

Возлюбленная защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря Дарья Савина, согласившаяся выйти за футболиста замуж, оригинально поддержала украинские клубы перед сегодняшними матчами в Лиге Европы (дончане сразятся с «Ромой», а киевляне — с «Вильярреалом»).

Девушка поделилась в Instagram своей эффектной фотосессией. Ничего лишнего — «голые» платья (понятно почему — оранжевое и синее), футбольный мяч и природная красота самой Даши.

«Догадаться несложно, почему у меня сегодня такие цветовые предпочтения. Ведь сегодня ЛЕ! И наши украинские команды будут сражаться до конца, в этом я уверенна! Буду болеть за них!» — написала Дарья Савина.

Напомним, что об отношениях Валерия Бондаря и Дарьи стало известно в августе 2020-го — вскоре после того, как Савина рассталась с экс-партнером своего жениха по сборной Украины U20, ставшей чемпионом мира в 2019-м, форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой. Дарья подвергалась злобным комментариям со стороны коллег Бондаря по футбольному ремеслу, но девушка оказалась «острой на язычок» и смогла жестко ответить на хейт в свою сторону.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь легендарного футболиста Пола Гаскойна снялась в откровенной фотосессии.

Фото Instagram

106

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Леся Никитюк

Лесе Никитюк сделали предложение

королева

Наташе Королевой без макияжа досталось в комментариях на TikTok

Анна Седокова

Седокова бросила пить и начала стремительно поправляться

тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер