В «голых» платьях и с мячом: невеста футболиста оригинально вдохновила игроков «Шахтера» и «Динамо»

Возлюбленная защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря Дарья Савина, согласившаяся выйти за футболиста замуж, оригинально поддержала украинские клубы перед сегодняшними матчами в Лиге Европы (дончане сразятся с «Ромой», а киевляне — с «Вильярреалом»).

Девушка поделилась в Instagram своей эффектной фотосессией. Ничего лишнего — «голые» платья (понятно почему — оранжевое и синее), футбольный мяч и природная красота самой Даши.

«Догадаться несложно, почему у меня сегодня такие цветовые предпочтения. Ведь сегодня ЛЕ! И наши украинские команды будут сражаться до конца, в этом я уверенна! Буду болеть за них!» — написала Дарья Савина.

Напомним, что об отношениях Валерия Бондаря и Дарьи стало известно в августе 2020-го — вскоре после того, как Савина рассталась с экс-партнером своего жениха по сборной Украины U20, ставшей чемпионом мира в 2019-м, форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой. Дарья подвергалась злобным комментариям со стороны коллег Бондаря по футбольному ремеслу, но девушка оказалась «острой на язычок» и смогла жестко ответить на хейт в свою сторону.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь легендарного футболиста Пола Гаскойна снялась в откровенной фотосессии.

Фото Instagram

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