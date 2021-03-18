«Шахтер» еще раз проиграл «Роме» и вылетел из Лиги Европы: видеообзор матча

В четверг, 18 марта, донецкий «Шахтер» провел на пустом «Олимпийском» в Киеве ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы» и, несмотря на все старания, прекратил выступления в еврокубковом сезоне.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Рома» (Рим, Италия) — 1:2

«Шахтер»: Трубин, Додо (Болбат, 82), Витао, Кривцов, Матвиенко, Патрик (Марлос, 60), Маркос Антонио, Майкон, Соломон (Судаков, 76), Тете (Коноплянка, 60), Мораес (Дентиньо, 76).

Голы: Мораес (59) — Майораль (48, 72).

Первый матч — 0:3.



Несмотря на разгромное поражение в Риме, в «Шахтере» «от мала до велика» верили, что парням Луиша Каштру по силам не только достойно провести дуэль на «Олимпийском», но и отыграть три мяча, пропущенные на «Стадио Олимпико». Более того, голкипер горняков Трубин в предматчевом интервью итальянскому порталу tuttomercatoweb.com заверил, что все в клубе — от игроков до тренера, от медперсонала до менеджмента, от президента до завскладом — верят в камбэк с «Ромой», и команда сможет это совершить.

С первых минут горняки, даже в заявке которых на игру из-за повреждений не оказалось Степаненко и Исмаили, а из-за коронавируса — Корниенко, пытались искать пути к воротам подопечных своего бывшего тренера Пауло Фонсеки. Получалось, честно говоря, не очень. Уж очень грамотно «Рома» выстраивала оборону. Более того, реализуй в дебюте Майораль свой шикарный шанс у ворот дончан, хоть какая-то интрига приказала бы долго жить уже в дебюте. В итоге — скучная картина по итогам первого тайма: удары — 4:2 (в створ — 1:0).

Свой шанс арендованный у «Реала» форвард Майораль использовал сразу после перерыва, головой переправив мяч в сетку ворот Трубина. К чести «оранжево-черных», они довольно быстро пришли в себя, и на 59-й минуте Мораес переправил мяч в сетку ворот «Ромы». Только вот римляне снова играючи вышли вперед — опять постарался Майораль.

В оставшееся до финального свистка время горняки еще могли претендовать на пенальти за фол на Матвиенко, но у испанского рефери Лаоса на сей счет было свое мнение.

На предыдущей стадии турнира Пауло Фонсека, у которого жена украинка, выбил из розыгрыша один свой бывший клуб (португальскую «Брагу»), теперь вот — другой.

Кстати, «Шахтер» второй сезон подряд вылетел из еврокубков после «свидания» с итальянским клубом (в полуфинале прошлой Лиги Европы «оранжево-черные» были разгромлены «Интером» — 5:0).

0:1 Майораль (48-я мин.)

1:1 Мораес (59-я мин.)

1:2 Майораль (72-я мин.)

Жеребьевка пар ¼ и ½ финала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта (начало — в 14:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря оригинально поддержала украинские команды перед поединками Лиги Европы.

Фото uefa.com

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter