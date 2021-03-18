«Динамо» проиграло «Вильярреалу» и не побеждает испанские клубы целых 22 года: видеообзор матча Лиги Европы

Киевское «Динамо» вслед за донецким «Шахтером» прекратило выступления в еврокубках на стадии 1/8 финала и теперь сосредоточится на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Вильярреал» (Испания) — «Динамо» (Киев, Украина) — 2:0

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 83), Сирота (Попов, 83), Забарный, Кендзера, Андриевский (Шепелев, 65), Сидорчук, Буяльский, де Пена, Цыганков (Супряга, 46), Родригес (Леднев, 65).

Голы: Морено (13, 36).

Первый матч — 2:0.

После фиаско «бело-синих» на киевском «Олимпийском» букмекеры оставляли «Динамо», победившему перед визитом в Испании в УПЛ «Зарю» (2:0), крошечные шансы на выход в четвертьфинал турнира.

В стартовом составе «Динамо» была парочка неожиданностей: в центре поля Луческу доверил место не Шапаренко и не Шепелеву, а Андриевскому, а на острие атаки в кои-то веки делегировал люксембуржца Родригеса (не совсем здоровый Беседин остался в запасе).

Динамовцы начали встречу без особого мандража, но уже на 13-й минуте пропустили. После навеса в штрафную оборона гостей не уследила за Морено, и лучший бомбардир «Вильярреала» точным ударом головой довел преимущество своей команды по сумме двух встреч до 3:0. А вскоре 28-летний форвард сборной Испании еще раз наказал «Динамо» за оплошность — на сей раз с помощью рикошета от ноги Забарного.

После перерыва «бело-синие» сражались за свой престиж — не более того (при 0:4 по сумме двух встреч!). Причем — без отправленного на скамейку запасных Цыганкова. Получилось, прямо скажем, так себе. Нужно признать, нынешнее «Динамо» Луческу — не для решения серьезных задач в Европе. Два не ахти каких удара в створ ворот седьмой команды чемпионата Испании за два (!) поединка — куда это годится… Хотя победы над АЗ, «Гентом», «Ференцварошем» и «коронавирусным» «Брюгге» в плюс занести все же нужно.

Словом, «Динамо» прогнозируемо вылетело из еврокубков, продлив свою серию без выигрышей в дуэлях с испанскими клубами до 18 (!) поединков. Целых 22 года без побед! Последний раз «бело-синие» огорчали парней с Пиренейского полуострова еще в марте 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов с Шевченко и Ребровым в составе победили в Киеве «Реал» — 2:0. Забарного, Миколенко и Сироты тогда еще не было на свете…

Напомним, что жеребьевка пар ¼ и ½ финала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта (в 14:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у тренера «Динамо» Эмила Караса перед поединком с «Вильярреалом» умерла мама.

Фото uefa.com

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