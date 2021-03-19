Игрока «Славии» избили после матча Лиги Европы: его обвинили в расизме

Грандиозный скандал разгорелся после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между шотландским «Рейнджерсом» и чешской «Славией» (0:2).

По ходу матча в составе хозяев был удален нападающий Кемар Руф, вышедший на поле шестью минутами ранее, который, пытаясь достать верховой мяч, въехал ногой в лицо голкиперу соперника Ондржею Коларжу. Нарушитель был немедленно удален с поля, а вратарь доставлен в больницу с ранами на лбу и лицу. Видео, признаемся, не для слабонервных…

А после матча президент чешского клуба Ярослав Тврдик сообщил на своей странице в Twitter, что защитник его команды Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении. В результате из-за данного инцидента пражане не смогли самостоятельно покинуть стадион «Айброкс» и пришлось вызывать полицию для сопровождения.

Прояснил ситуацию главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, обвинивший игрока соперника в расизме. «Я зол. Это очень обидно. В футболе происходит очень много таких вещей. Все, что я могу подтвердить, это то, что мой игрок сказал мне, что он подвергся расовому оскорблению. У меня очень и очень тесные отношения с Камара. Я доверяю ему как себе самому, на все 100%. Другие игроки вокруг него тоже слышали эти оскорбления. И я, и Глен хотим разобраться в этом. Теперь эта ситуация — прерогатива УЕФА. Надеюсь, что это не будут замалчивать. Я пытался подозвать Глена во время игры. Планировал спросить его, хочет ли он покинуть поле. Я бы поддержал его, каким бы ни было его решение, но игроки остались на поле, это было их решение», — цитирует наставника издание BT Sport.

Отметим, что «Рейнджерс» доигрывал матч вдевятером (на 73-й минуте за второе предупреждение был удален еще и защитник хозяев Балогун), уступив с разницей в два мяча и вылетев из розыгрыша Лиги Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист украинского клуба прямой ногой «вырубил» соперника в товарищеском матче.

Фото Getty Images

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