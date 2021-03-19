Медаль Всемирной боксерской суперсерии продают с аукциона, чтобы помочь больному раком украинскому тренеру

22-летний украинский боксер Владимир Музалев борется с тяжелой болезнью — раком. С призывом помочь спортсмену, в свое время становившемуся призером чемпионата Европы среди юниоров, а последнее время работавшему тренером, обратился в Facebоok пресс-секретарь Федерации бокса Украины (ФБУ) Александр Подаваленко.

«Я выставляю на своеобразный аукцион три очень значимых боксерских лота! Один из которых действительно значимый в контексте истории украинского бокса! Цель данного аукциона одна и очень важная — давайте вместе поможем нашему другу, очень хорошему боксеру, который в последнее время работал тренером, нашему коллеге Владимиру Музалеву победить рак… Я уверен, что многие об этом слышали. Уверен, что многие уже и помогли. Однако по-прежнему очень надеюсь на ваши репосты и максимальную вовлеченность. Принимаются любые суммы. Однако те, кто отправит самые большие суммы и получат от меня указанные ниже лоты!

1-й лот: Не побоюсь этого слова — ИСТОРИЧЕСКАЯ — Серебренная медаль III сезона Всемирной серии бокса (WSB) 2013 года. Это ОРИГИНАЛ медали, которую наша команда «Украинские Атаманы» завоевала в крутейшем финале WSB в Казахстане. Силами наших выдающихся боксеров, среди которых Ломаченко, Усик, Беринчик, Митрофанов и многих других мы в очередной раз громко заявили о себе на весь мир. Кстати, у всех ребят есть также такая медаль…

2-й лот: профессиональные боксерские перчатки с автографом перспективного украинского супертяжа Владислава Сиренко.

3-й лот: Большая сувенирная перчатка с автографами всех членов Национальной сборной Украины по боксу 2021 года.

Терять времени мы не можем, поэтому итоги объявлю ровно через 2 недели, а именно 31 МАРТА! Друзья, я прекрасно понимаю, что у каждого из нас куча своих проблем. Свои долги, заботы, затраты, расходы… Однако, друзья, есть те моменты, на которые я просто не могу закрывать глаза. Уверен, вы также. Поэтому давайте объединяться и совместно поможем Владимиру сделать шаг на пути к выздоровлению!" - написал Александр Подаваленко на своей странице в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что раритетную карточку Коби Брайанта продали на аукционе за 1,8 миллиона долларов.

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