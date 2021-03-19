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Спорт

Экс-тренера «Динамо» Хацкевича уволили из российского клуба

12:02 19 марта 2021
Александр Хацкевич

Волгоградский «Ротор» официально объявил о том, что 47-летний белорусский специалист Александр Хацкевич больше не является главным тренером клуба.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с „Локомотивом“, и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова генерального директора «Ротора» Андрея Рекечинского sports.ru.

Отметим, что Хацкевич возглавил волгоградскую команду в конце декабря 2019 года, спустя полгода после отставки из киевского «Динамо». Под руководством белорусского специалиста «Ротор» вышел в премьер-лигу, но в высшем российском дивизионе результатами не радует, занимая лишь 13-е место из 16 команд. В нынешнем сезоне волгоградцы с Хацкевичем на тренерском мостике провели 23 матча, в которых одержали всего четыре победы, а также вылетели из розыгрыша Кубка России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев возглавил донецкий «Олимпик».

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