Экс-тренера «Динамо» Хацкевича уволили из российского клуба
Волгоградский «Ротор» официально объявил о том, что 47-летний белорусский специалист Александр Хацкевич больше не является главным тренером клуба.
Александр Хацкевич покидает пост главного тренера «Ротора»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 19, 2021
Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.
Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/T4t318yYtN
«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с „Локомотивом“, и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова генерального директора «Ротора» Андрея Рекечинского sports.ru.
Отметим, что Хацкевич возглавил волгоградскую команду в конце декабря 2019 года, спустя полгода после отставки из киевского «Динамо». Под руководством белорусского специалиста «Ротор» вышел в премьер-лигу, но в высшем российском дивизионе результатами не радует, занимая лишь 13-е место из 16 команд. В нынешнем сезоне волгоградцы с Хацкевичем на тренерском мостике провели 23 матча, в которых одержали всего четыре победы, а также вылетели из розыгрыша Кубка России.
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