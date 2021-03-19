Экс-тренера «Динамо» Хацкевича уволили из российского клуба

Волгоградский «Ротор» официально объявил о том, что 47-летний белорусский специалист Александр Хацкевич больше не является главным тренером клуба.

Александр Хацкевич покидает пост главного тренера «Ротора»



Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.



Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/T4t318yYtN — CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 19, 2021

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с „Локомотивом“, и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова генерального директора «Ротора» Андрея Рекечинского sports.ru.

Отметим, что Хацкевич возглавил волгоградскую команду в конце декабря 2019 года, спустя полгода после отставки из киевского «Динамо». Под руководством белорусского специалиста «Ротор» вышел в премьер-лигу, но в высшем российском дивизионе результатами не радует, занимая лишь 13-е место из 16 команд. В нынешнем сезоне волгоградцы с Хацкевичем на тренерском мостике провели 23 матча, в которых одержали всего четыре победы, а также вылетели из розыгрыша Кубка России.

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