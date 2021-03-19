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Спорт

На 100 процентов: Хабиб принял окончательное решение по своей карьере

19:06 19 марта 2021
Хабиб Нурмагомедов

Непобедимый российский боец Хабиб Нурмагомедов принял решение не возобновлять карьеру и больше не выйдет в октагон.

Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт после очередного разговора с чемпионом. «Он на 100% официально закончил карьеру. Было невероятно наблюдать за тем, как ты работаешь. Спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал функционер на своей странице в Twitter.

«Дэйна Уайт, большое спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, экономическим партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», – также подытожил встречу с Уайтом россиянин на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Напомним, что Хабиб остановился на показателе 29 побед в профессиональной карьере. Многие специалисты и болельщики ожидали, что Нурмагомедов изменит свое решение и вернется для того, чтобы одержать юбилейную победу, но этого в итоге не произошло.

К слову, сам россиянин, судя по всему, наслаждается своим статусом экс-спортсмена. «С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю, оказывается я как-будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал Нурмагомедов в Instagram под фото, на котором он гуляет по улицам Сан-Франциско.

А тем временем стало известно, кто оспорит титул чемпиона UFC в легком весе, ставший вакантным после решения Хабиба уйти из спорта. Как сообщает ESPN, в рамках турнира UFC 262, который пройдет 15 мая, за чемпионский пояс подерутся бразилец Шарлис Оливейра (30 побед, 8 поражений) и американец Майкл Чендлер (22 победы, 5 поражений).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб скептически высказался о перспективах Макгрегора после поражения от Порье.

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