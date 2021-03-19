«Вильярреал» вновь сыграет с «Динамо»: жеребьевка решающих раундов Лиги Европы
В четверг, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка решающих стадий Лиги Европы. Напомним, представители Украины — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» — прекратили участие в турнире после матчей 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу» и итальянской «Роме» соответственно.
По итогам процедуры, которую проводил экс-футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити» француз Гаэль Клиши, были образованы следующие пары:
«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)
«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Вильярреал» (Испания)
Также были определены полуфинальные пары:
«Гранада» / «Манчестер Юнайтед» — «Аякс» / «Рома»
«Динамо» / «Вильярреал» — «Арсенал» / «Славия»
Отметим, что четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы запланированы на 29 апреля и 6 мая. Напомним, финал розыгрыша турнира в нынешнем сезоне пройдет 26 мая в польском Гданьске.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сразится с «ПСЖ», а «Реал» померяется силами с «Ливерпулем».26
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