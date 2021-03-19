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Спорт

В кроссовках и спортивном костюме: вратарь сборной Украины женился в Испании

16:39 19 марта 2021
Андрей Лунин с женой Анастасией

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин, получивший вызов в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022, решился на важный шаг в своей жизни и расстался с холостяцкой жизнью.

Со своей избранницей Анастасией 22-летний футболист встречался с августа 2015-го, и наконец пара решилась узаконить свои отношения. «Женаты. Важный и особенный день в нашей жизни. Люблю тебя», — подписал Андрей под фото, которые выставил на своей странице в Instagram. При этом молодожены решили не заморачиваться с нарядами и пришли в Посольство Украины в Испании в спортивных костюмах и кроссовках.

Напомним, что Лунин перешел в мадридский «Реал» в июне 2018-го, но дебютировал за «сливочных» только в январе нынешнего года в кубковом матче против «Алькояно» (1:2). В феврале вратарь отпраздновал день рождения, получив в подарок свой огромный портрет, на котором он изображен в смокинге с бабочкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин получил в пользование элитный внедорожник за 78 тысяч евро.

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