55-летний футболист обновил рекорд Украины

Играющий президент выступающего во второй лиге одесского ФК «Реал Фарма» Николай Лиховидов обновил рекорд украинского футбола.

Выйдя накануне на замену на 92-й минуте гостевого поединка против запорожского «Металлурга» (при счете 3:1 в пользу соперника) в 55 лет 1 месяц и 21 день, полузащитник превзощел свое же достижение. Именно Лиховидов уже пять лет — самый возрастной профессиональный футболист, сыгравший в чемпионатах Украины.

Отметим, что в текущем сезоне Лиховидов провел во второй лиге шесть поединков. Кстати, в свое время президент «Реала Фармы» трижды был главным тренером команды, за которую выступает его 21-летний сын Андрей.

Любопытно, что до Лиховидова национальное достижение на протяжении 12 лет принадлежало милицейскому генералу Николаю Паламарчуку, сыгравшему за «Динамо-Игросервис» из Симферополя в возрасте 50 лет.

Что же касается украинской премьер-лиги, то рекорд до сих пор принадлежит президенту донецкого «Олимпика» Владиславу Гельзину, который в мае 2016-го вышел на поле в поединке элитного дивизиона против «Стали» в 42 года и 253 дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 42-летний болгарский вратарь Георгий Петков побил рекорд легендарного Стэнли Мэтьюза.

Фото ФК «Реал Фарма»

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