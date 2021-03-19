Где смотреть в прямом эфире «Динамо» — «Рух»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ
После вылета «Динамо» и «Шахтера» из еврокубков на футбольных полях нашей страны возобновятся поединки чемпионата Украины. Понятное дело, что наиболее пристальное внимание болельщиков будет приковано к матчам с участием лидеров.
В воскресенье, 21 марта, «Динамо» после неудачного вояжа в гости к «Вильярреалу» примет на «Олимпийском» «Рух». В первом круге подопечные Мирчи Луческу обыграли новичка УПЛ на этой же арене (2:0). Отдают предпочтение гранду букмекеры и на сей раз. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,19, на ничью — 6,70, на выигрыш команды Ивана Федыка — 15,5.
Встреча «Львова» и «Шахтера», не совладавшего в Лиге Европы с «Ромой», состоится на стадионе «Металлист» в Харькове. Матч был перенесен, чтобы сохранить поле «Арены Львов» для сборной Украины. Но в итоге команда Андрея Шевченко примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта) в Киеве, а подопечные Анатолия Бессмертного и Луиша Каштру все равно отправятся в Харьков.
Нескучным обещает быть противостояние в Кропивницком двух клубов из Кировоградской области — «Ингульца» и «Александрии». В первом круге соперники хорошенько порезвились на стадионе «Ника» — 4:3 в пользу парней Владимира Шарана.
«Заря» после поражения от «Динамо» в 50-м поединке Виктора Скрипника в УПЛ впервые будет гостить в Коваливке у «Колоса», который еще ни разу не побеждал луганчан (ничья и четыре поражения).
В субботу, 20 марта, «Мариуполь» в первом в сезоне поединке на родном стадионе имени Бойко предпримет во встрече с «Минаем» попытку прервать свою семиматчевую безвыигрышную серию в премьер-лиге. В тоже время претендующая на медали «Десна» впервые с начала года примет соперника в Чернигове, где в прошлом сезоне «Днепр-1» сумел «зацепиться» за ничью (1:1).
В Полтаве сойдутся команды бывших динамовцев Юрия Максимова и Юрия Калитвинцева — «Ворскла» и «Олимпик», проигравшие в прошлом туре (дончане под началом нового тренера вообще пока не набрали ни одного очка).
Чемпионат Украины. 19-й тур
20 марта (суббота)
«Мариуполь» — «Минай» 14:00 «Футбол 2»
«Десна» — «Днепр-1» 17:00 «Футбол 2»
«Ворскла» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 2»
21 марта (воскресенье)
«Ингулец» — «Александрия» 14:00 «Футбол 1»
«Львов» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»
«Динамо» — «Рух» 17:00 «2+2»
«Колос» — «Заря» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Динамо» — 43 очка (18 матчей);
2. «Шахтер» — 39 (18);
3. «Заря» — 32 (17);
4. «Десна» — 30 (18);
5. «Ворскла» — 28 (17);
6. «Колос» — 26 (18);
7. «Александрия» — 26 (18);
8. «Олимпик» — 17 (17);
9. «Мариуполь» — 17 (18);
10. «Днепр-1» — 16 (17);
11. «Ингулец» — 16 (18);
12. «Рух» — 13 (17);
13. «Минай» — 13 (17);
14. «Львов» — 12 (16).
Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий («Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Манор Соломон («Шахтер»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего тренера «Динамо» Хацкевича уволили из российского «Ротора».
Фото ФК «Динамо»98
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