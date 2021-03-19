После вылета «Динамо» и «Шахтера» из еврокубков на футбольных полях нашей страны возобновятся поединки чемпионата Украины. Понятное дело, что наиболее пристальное внимание болельщиков будет приковано к матчам с участием лидеров.

В воскресенье, 21 марта, «Динамо» после неудачного вояжа в гости к «Вильярреалу» примет на «Олимпийском» «Рух». В первом круге подопечные Мирчи Луческу обыграли новичка УПЛ на этой же арене (2:0). Отдают предпочтение гранду букмекеры и на сей раз. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,19, на ничью — 6,70, на выигрыш команды Ивана Федыка — 15,5.

Встреча «Львова» и «Шахтера», не совладавшего в Лиге Европы с «Ромой», состоится на стадионе «Металлист» в Харькове. Матч был перенесен, чтобы сохранить поле «Арены Львов» для сборной Украины. Но в итоге команда Андрея Шевченко примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта) в Киеве, а подопечные Анатолия Бессмертного и Луиша Каштру все равно отправятся в Харьков.

Нескучным обещает быть противостояние в Кропивницком двух клубов из Кировоградской области — «Ингульца» и «Александрии». В первом круге соперники хорошенько порезвились на стадионе «Ника» — 4:3 в пользу парней Владимира Шарана.

«Заря» после поражения от «Динамо» в 50-м поединке Виктора Скрипника в УПЛ впервые будет гостить в Коваливке у «Колоса», который еще ни разу не побеждал луганчан (ничья и четыре поражения).

В субботу, 20 марта, «Мариуполь» в первом в сезоне поединке на родном стадионе имени Бойко предпримет во встрече с «Минаем» попытку прервать свою семиматчевую безвыигрышную серию в премьер-лиге. В тоже время претендующая на медали «Десна» впервые с начала года примет соперника в Чернигове, где в прошлом сезоне «Днепр-1» сумел «зацепиться» за ничью (1:1).

В Полтаве сойдутся команды бывших динамовцев Юрия Максимова и Юрия Калитвинцева — «Ворскла» и «Олимпик», проигравшие в прошлом туре (дончане под началом нового тренера вообще пока не набрали ни одного очка).

Чемпионат Украины. 19-й тур

20 марта (суббота)

«Мариуполь» — «Минай» 14:00 «Футбол 2»

«Десна» — «Днепр-1» 17:00 «Футбол 2»

«Ворскла» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 2»

21 марта (воскресенье)

«Ингулец» — «Александрия» 14:00 «Футбол 1»

«Львов» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Рух» 17:00 «2+2»

«Колос» — «Заря» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 43 очка (18 матчей);

2. «Шахтер» — 39 (18);

3. «Заря» — 32 (17);

4. «Десна» — 30 (18);

5. «Ворскла» — 28 (17);

6. «Колос» — 26 (18);

7. «Александрия» — 26 (18);

8. «Олимпик» — 17 (17);

9. «Мариуполь» — 17 (18);

10. «Днепр-1» — 16 (17);

11. «Ингулец» — 16 (18);

12. «Рух» — 13 (17);

13. «Минай» — 13 (17);

14. «Львов» — 12 (16).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий («Десна»), Младен Бартулович («Ингулец»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Артем Довбик («Днепр-1»), Манор Соломон («Шахтер»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего тренера «Динамо» Хацкевича уволили из российского «Ротора».

Фото ФК «Динамо»

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