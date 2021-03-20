Звезда «Челси» завел аккаунт в TikTok и опозорился с первым же видео

Футболист «Челси» Кристиан Пулишич, за переход которого лондонцы в 2019 году заплатили дортмундской «Боруссии» 64 млн евро, завел аккаунт в популярной социальной сети TikTok. Все бы ничего, но в первом же ролике 22-летний полузащитник сборной США дал маху. Демонстрируя на камеру свое футбольное мастерство, Кристиан случайно наступил на мяч и рухнул на газон. Получилось забавно.

Напомним, что Кристиан Пулишич (его дед по отцовской линии был хорватом, поэтому у игрока есть и хорватский паспорт) — самый дорогой американский футболист в истории. Кроме того, он — самый юный автор гола в футболке сборной США (в возрасте 17 лет 253 дня) и самый молодой иностранец, забивавший в немецкой бундеслиге (17 лет 212 дней). В нынешнем сезоне Кристиан провел в футболке «Челси» 27 поединков, дважды поразив ворота соперников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летний Кристиан Пулишич стал самым молодым футболистом года в США.

Фото ФК «Челси»

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter